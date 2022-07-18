«Ухудшение ситуации уже началось»: число положительных тестов на коронавирус выросло втрое — когда ждать новую волну
Эксперты рассказали, когда Новосибирск накроют новые версии коронавируса и как от них защититься
Сейчас в мире появилось сразу несколько заразных и представляющих угрозу, по мнению некоторых экспертов, вариантов омикрона. Один из них назвали «кентавром», но есть и другие. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, какие из них могут представлять большую опасность, правда ли, что начинается новая волна, и что нужно делать.
Когда ждать новую волну в России и Новосибирске
Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков предполагает, что новая волна заболеваемости в России, в частности в Новосибирске, начнется в августе — начале сентября.
— При сохраняющемся объеме тестирования, как в мае и июне, мы видим прогрессивное увеличение количества положительных результатов. Примерно через
Он уточняет, что в последние недели в сибирской лаборатории «Инвитро» отмечается
— При этом общее количество исследований сохраняется примерно на том же уровне, что и месяц назад. Вероятнее всего, связано это с тем, что у части населения отмечается снижение уровня иммунной защиты от данного заболевания. То есть из-за давности вакцинации или/и перенесенного ранее коронавируса количество антител и факторов клеточной защиты снижается, и организм становится более восприимчивым к повторному заражению данной инфекцией, — объясняет инфекционист.
Свою роль, по мнению Андрея Позднякова, играет также преобладание в популяции различных субвариантов омикрона, которые имеют повышенную способность обходить барьеры иммунной системы и вызывать заболевание.
Плюсом в этой ситуации, по словам Андрея Позднякова, является то, что с течением времени у ранее иммунизированных пациентов снижается уровень напряженности иммунного ответа, но не теряется полностью.
— Поэтому даже если заболевание случится, то с высокой долей вероятности оно будет протекать в легкой форме. Минус в том, что состояния типа лонг-ковида, или постковидного синдрома, у людей, перенесших болезнь, вызванные омикроном и его вариантами, развиваются ничуть не реже, чем после болезни, вызванной предыдущими штаммами, — уверен врач.
Поэтому, пока отмечается только незначительный рост выявляемости, он рекомендует провести плановую ревакцинацию, если подошли сроки. Особенно это актуально для людей из групп риска.
— Лето предполагает отдых и поездки: в дороге дистанция и гигиена не всегда организуются по правилам, возможно повышение заболеваемости смешанной этиологически острой респираторной вирусной инфекции — риновирусы, аденовирусы, — говорит главный врач клиники восстановительной медицины Альбина Никитина. — Благодаря коронавирусу население получило урок самодиагностики и самолечения с первых дней заболевания, что крайне важно при коронавирусной инфекции.
При этом, замечает она, доктора готовы к приему пациентов.
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев уверен, что в России новая волна коронавируса уже началась:
— У нас же всё начинается по одному сценарию. Еще месяц назад официальные структуры — и Роспотребнадзор, и Минздрав — говорили о том, что никаких предпосылок нет для того, чтобы в летний сезон было очередное ухудшение эпидситуации. Мы наблюдали снижение информационного фона по отношению к коронавирусу. Ни о вакцинации, ни о мерах обязательных не говорили, и идет процедура отказа от антиковидных мер, вплоть до решения Роспотребнадзора об отмене масочного режима.
Но не прошло и нескольких недель, добавляет он, как начали появляться сначала отдельные заявления представителей научных коллективов и Роспотребнадзора, а сейчас уже и на его селекторном совещании констатировали факт начала новой волны.
— Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что у нас рост заболеваемости на прошлой неделе по стране был 8%. Но это же усредненные данные: в некоторых регионах он уже очень существенный, например, в Москве. Население в целом уже не особо нацелено на то, что надо себя тестировать и как-то менять свое поведение при подозрении на ковид, — говорит Александр Соловьев. — При этом Роспотребнадзор официально фиксирует, что штаммовая структура в России меняется и увеличивается доля особо заразных вариантов B.A.4, B.A.5. Это не названо пока волной, но старт официальный ей уже дан в России. Ухудшение ситуации уже началось.
То есть, как было и раньше, после крупных городов подъем заболеваемости будет распространяться по всей стране, включая и Новосибирск.
— Спустя два месяца от первых выявленных новых подвидов омикрона нужно ждать однозначного ухудшения эпидситуации. Это мы сейчас и наблюдаем. B.A.4 и B.A.5 были выявлены примерно в конце мая. Началось всё с крупных городов — Москвы и Санкт-Петербурга, Московской области, — подчеркивает эксперт. — А осенью это всё еще сильнее ухудшится с началом учебного года, когда детские коллективы выступят в очередной раз катализаторами. К тому же к этому времени еще можно ожидать подхода новых вариантов омикрона из других стран, в частности «кентавра» — BA.2.75. И возможны появления нового варианта в России.
Какие варианты вируса представляют опасность
Александр Соловьев говорит, что сейчас в Индии есть одна из эволюционных генераций варианта коронавируса B.A.2 с большим количеством новых мутаций в значимых местах
— Эпидемиологическую и клиническую значимость его пока оценить однозначно невозможно, но беспокойство он вызывает. Есть все основания предполагать, что это будет следующий вариант, который в скором времени, уже осенью, начнет вытеснять в мире B.A.4, B.A.5 и приведет к новой волне и к новому ухудшению эпидситуации, — подчеркивает эксперт.
К тому же, дополняет он, в Индии сейчас выявляют новые варианты вируса, которые очень быстро увеличивают свою долю до 30% в общей структуре:
— И всё это, конечно, сильно тревожит, потому что говорит о том, что надежды, что всё закончится массовой вакцинацией населения или массовым распространением так называемого легкого и мягкого омикрона, нет. Есть опасения, что всё это не останавливает пандемию и не останавливает эволюцию коронавируса: наоборот, эволюция движется в обратном направлении, в сторону большей патогенности, то есть в сторону дельты, поэтому появляются более заразные варианты.
Александр Соловьев объясняет, что четвертый и пятый варианты омикрона протекают тяжелее, чем начальные варианты омикрона. То есть предположение о том, что всё будет происходить по пути облегчения вируса и его превращения в один из сезонных респираторных вирусов, не подтверждается.
Чем отличается «кентавр»
Александр Соловьев объясняет, что «кентавр» — это неофициальное название нового варианта омикрона BA.2.75. ВОЗ с конца 2021 года перестала присваивать новым вариантам коронавируса буквы греческого алфавита — на омикроне всё закончилось. Перешли к буквенно-цифровой классификации, поэтому появились варианты B.A.1, B.A.2, B.A.4, B.A.5 и так далее.
Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова поясняет, что сейчас «кентавр» обнаружен в Японии, США, Нидерландах, Великобритании, Канаде, Австралии.
— Предполагается, что данный подвид обладает повышенной способностью преодолевать иммунитет и будет более заразным, более устойчивым к антителам, полученным при вакцинации или болезни. Динамика роста кентавра на 16% выше, чем предыдущих вариантов. Вероятнее всего, рост заболеваемости будет идти с середины августа — ранней осени.
Андрей Поздняков говорит, что пока четких данных о тяжести заболевания при заражении SARS-CoV-2 нет, а ведь именно это самое главное.
— Ничто не гарантирует 100% защиту от заражения — ни вакцинация, ни перенесенная ранее инфекция
Что нужно делать
Александр Соловьев уверен, что сейчас нужно действовать быстро, чтобы минимизировать потенциальные негативные последствия новой волны.
— Нужно вернуть антиковидные меры. Потому что эти шатания от «нужны какие-то меры, и мы начинаем требовать их соблюдение со штрафами и жестким контролем» до полного отказа от них с заявлением: «Всё, мы уже ковид победили» — это какой-то серфинг на ковидных волнах.
Он считает, что нужно методично и системно настраивать людей на сохранение важных мер по защите от инфицирования. Ряд стран уже начинает возвращать меры, потому что это неизбежно: например, Кипр, Новая Зеландия.
Татьяна Овсянникова уверена, что маски — испытанная и проверенная мера для предотвращения распространения
— Среди проверенных мер ВОЗ назвала масочный режим, вентиляцию помещений и регулярное тестирование на COVID. По данным ВОЗ, за минувшую неделю в мире было зарегистрировано более 5,7 миллиона новых случаев коронавируса, что на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей, — резюмирует Татьяна Овсянникова.
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