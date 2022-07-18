«Ухудшение ситуации уже началось»: число положительных тестов на коронавирус выросло втрое — когда ждать новую волну

Плюсом в этой ситуации, по словам Андрея Позднякова, является то, что с течением времени у ранее иммунизированных пациентов снижается уровень напряженности иммунного ответа, но не теряется полностью.



— Поэтому даже если заболевание случится, то с высокой долей вероятности оно будет протекать в легкой форме. Минус в том, что состояния типа лонг-ковида, или постковидного синдрома, у людей, перенесших болезнь, вызванные омикроном и его вариантами, развиваются ничуть не реже, чем после болезни, вызванной предыдущими штаммами, — уверен врач.

