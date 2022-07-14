«Сказали, до августа не будет»: в Новосибирске отметили дефицит реагентов для медицинских анализов

Потом, по словам Светланы, она позвонила в лабораторию KDL, где ей также сказали, что нужные исследования приостановлены.



— Не было так называемой педиатрической панели — распространенные детские аллергены. Позвонила в «Инвитро» — там можно. Не всё, правда, но основное, оказалось, можно, например пробу на аллергию на цветущие деревья. Их сейчас сдают те, кто весной мучился от березы, чтобы до следующей весны пролечиться. Лаборантки, правда, опасались брать кровь у мальчика с аутизмом, но, по крайней мере, не зря был весь этот ранний подъем и дорога. Такие получились хроники импортозамещения, — рассказала Светлана Гладкова.