«Сказали, до августа не будет»: в Новосибирске отметили дефицит реагентов для медицинских анализов

Новосибирцы стали сталкиваться с тем, что не все анализы можно сдать в частных лабораториях, когда хочется, потому что возникли проблемы с реагентами на некоторые анализы. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, почему возникла такая проблема и какие варианты ее решения существуют.
«Нет нужных реагентов»
Сибирячка Светлана Гладкова рассказывает, что столкнулась с проблемой в частных лабораториях Новосибирска, когда возила своего ребенка сдавать кровь. У Светланы ребенок с аутизмом, поэтому они привыкли ездить в одну лабораторию, где ловкие медсестры и удобное вертикальное кресло для фиксации.
— Мы приехали, как обычно, в «Хеликс». Нас выслушали, что мы хотим сдать, и сказали, что всё это в системе приостановлено, потому что нет нужных реагентов. И вообще, нынче времена такие, что нужно прямо звонить в день визита и уточнять, можно ли что-то нужное сегодня сдать, потому что вчера, может, еще были реагенты, а сегодня уже кончились. А у меня голодный ребенок приехал сдавать анализы, и дальше в плане у нас — завтрак в кафе и поездка на метро в качестве поощрения.
Потом, по словам Светланы, она позвонила в лабораторию KDL, где ей также сказали, что нужные исследования приостановлены.
— Не было так называемой педиатрической панели — распространенные детские аллергены. Позвонила в «Инвитро» — там можно. Не всё, правда, но основное, оказалось, можно, например пробу на аллергию на цветущие деревья. Их сейчас сдают те, кто весной мучился от березы, чтобы до следующей весны пролечиться. Лаборантки, правда, опасались брать кровь у мальчика с аутизмом, но, по крайней мере, не зря был весь этот ранний подъем и дорога. Такие получились хроники импортозамещения, — рассказала Светлана Гладкова.
Что говорят лаборатории
Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков объясняет, что аллергопанель — это анализ крови, определяющий наличие специфических иммуноглобулинов группы Е к различным веществам. В разных аллергопанелях количество этих веществ варьируется от 10 до 100+.
— Конечно, санкции свою роль сыграли. Действительно, есть проблемы с определенными реагентами на часть аллерготестов, в частности с аллергопанелями на некоторые гормональные исследования, но это не критично, — считает Андрей Поздняков.
По его словам, промежуточные варианты решения этих проблем — заказ не полных аллергопанелей, а конкретных аллергенов по отдельности.
— Правильно подобрать необходимые анализы может только врач-аллерголог, самостоятельно этим заниматься не стоит. Это основная сложность в возникшей ситуации для пациентов, — уверен врач.
Также в «Инвитро», замечает он, есть альтернативные технологии, которые с клинической точки зрения являются равнозначными и в достаточном количестве присутствуют на рынке даже сейчас.
— Например, замена технологии определения специфических иммуноглобулинов Е к конкретным аллергенам методом иммунофлюоресцентного анализа на определение их же методом твердофазного иммуноферментного анализа на аллергочипе, — заметил Андрей Поздняков.
Заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина объясняет, что проблема возникла из-за того, что сейчас компания Thermo Fisher Scientific, на оборудовании которой выполняются аллергологические исследования методом ImmunoCAP, не принимает заявки на новые заказы.
— Эта ситуация неприятна для тех, кто привык сдавать анализы именно этим методом, но тем не менее она не влияет на бесперебойность выполнения исследований: с остальными производителями работа продолжается в штатном режиме, и мы предлагаем клиентам альтернативные варианты.
Дарья Горякина поясняет, что в каталоге «Хеликса» представлен многокомпонентный молекулярный тест нового поколения «Аллергочип ALEX», который может выступать полным аналогом аллергочипу ImmunoCAP. Кроме того, есть аллергологические исследования с использованием других систем.
— Как правило, мы заранее узнаём о сложностях с поставками и начинаем подбирать аналоги заблаговременно. У нас сформирован пул альтернативных позиций, и в случае дефицита того или иного реагента мы будем готовы оперативно закупить его у нового поставщика. Альтернатива есть для 97% изделий, исключение составляют только уникальные методики исследований. Основные страны альтернативных поставок — Китай, Япония и Южная Корея. Ценовая политика этих поставщиков примерно соответствует поставщикам из Европы и США, — подчеркивает Дарья Горякина.
Заведующая лабораторией клиники «Санитас» Юлия Коведяева признаёт, что перебои есть, но всё, что можно, переводят на другие реагенты другого производителя — оборудование это позволяет.
— Некоторые реагенты не заменить, например на витамин D. И сказали, что до августа не будет. Но мы сейчас его делаем в «Инвитро» на другой системе, они пока принимают. Некоторых панелей на аллергию сейчас нет — это действительно связано с санкциями. Пока такая ситуация. Если мы что-то не можем отправить на аутсорсинг, то сразу ставим всех в известность, что эту позицию не выполняем, — подытожила Юлия Коведяева.
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Ранее мы рассказывали о том, как новосибирцы по пять дней ждали диагноза и часами стояли в очереди на проверку антител.