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Всё не как в кино: утопающего спасать нужно совсем не так! А как? Врач назвал пять ошибок

Многие до сих пор сомневаются, нужно ли «выкачивать» воду из легких перед непрямым массажем сердца

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Вы видели в фильмах, как люди пытаются «вытолкнуть» воду из легких утопающего? Всё это бред

Вы видели в фильмах, как люди пытаются «вытолкнуть» воду из легких утопающего? Всё это бред

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Представим, что вы отдыхаете на берегу водоема и видите, что человек тонет. Что делать в такой ситуации? Анестезиолог-реаниматолог центра медицины катастроф из Екатеринбурга Александр Савицкий показал, как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию, а еще назвал пять самых распространенных ошибок. Посмотрите, чтобы быть готовым ко всему.

5 ошибок при спасении утопающего


1. Переворачивать человека, чтобы «вылить» из него воду, бесполезно.

— Легочная ткань — это губка, вода быстро проникает в кровеносное русло, и в самих легких ее нет, — объяснил Александр Савицкий. — Все попытки удалить воду из легких, бронхов, трахеи не имеют смысла, это лишь задержит начало реанимации.

2. Поднимать ноги пострадавшего и прижимать их к животу, чтобы «вытолкнуть» воду.

Наверное, вы видели в фильмах, как «выталкивали» воду из легких утопающего, поднимая его ноги. Так делать ни в коем случае нельзя, из желудка вода еще раз поднимется в легкие, и он «утонет» дважды. Это ничем не поможет человеку, к тому же вы потеряете драгоценное время. При спасении утопающего счет идет на минуты.

3. Не медлите.

Зачастую люди теряются и ищут врача среди отдыхающих, более ровную поверхность или что-то еще. Нужно как можно быстрее приступить к реанимации человека: чем быстрее вы ее начнете — тем больше шансов на спасение.

На берегу сразу приступайте к сердечно-легочной реанимации

На берегу сразу приступайте к сердечно-легочной реанимации

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4. При массаже сердца не давите со всей силы, так вы сломаете ребра.

Для предотвращения такой ситуации нужно найти правильную точку компрессии. Определите середину грудной клетки: от ключицы до ребер по средней линии тела (по центру). Давить нужно строго на эту точку, не выходить за пределы грудины. К тому же нельзя давить со всей силы, необходимая глубина нажатия — 5–6 сантиметров, скорость — 110–120 в минуту.

5. Не навредите себе.

Если вы чувствуете, что у вас кружится голова и больше нет сил на сердечно-легочную реанимацию, срочно ищите себе замену. Даже если из окружающих никто не умеет этого делать, вы должны выбрать самого крепкого человека и диктовать порядок действий. Так вы наберетесь сил на новые подходы и сохраните свое здоровье.

А в этом видео спасатель рассказал, как определить, что человек тонет (кричать, как в кино, он не будет), и как ему помочь.

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