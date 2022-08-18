Всё не как в кино: утопающего спасать нужно совсем не так! А как? Врач назвал пять ошибок

5 ошибок при спасении утопающего

1. Переворачивать человека, чтобы «вылить» из него воду, бесполезно.

— Легочная ткань — это губка, вода быстро проникает в кровеносное русло, и в самих легких ее нет, — объяснил Александр Савицкий. — Все попытки удалить воду из легких, бронхов, трахеи не имеют смысла, это лишь задержит начало реанимации.

2. Поднимать ноги пострадавшего и прижимать их к животу, чтобы «вытолкнуть» воду.

Наверное, вы видели в фильмах, как «выталкивали» воду из легких утопающего, поднимая его ноги. Так делать ни в коем случае нельзя, из желудка вода еще раз поднимется в легкие, и он «утонет» дважды. Это ничем не поможет человеку, к тому же вы потеряете драгоценное время. При спасении утопающего счет идет на минуты.