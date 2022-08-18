Всё не как в кино: утопающего спасать нужно совсем не так! А как? Врач назвал пять ошибок
Многие до сих пор сомневаются, нужно ли «выкачивать» воду из легких перед непрямым массажем сердца
Представим, что вы отдыхаете на берегу водоема и видите, что человек тонет. Что делать в такой ситуации? Анестезиолог-реаниматолог центра медицины катастроф из Екатеринбурга Александр Савицкий показал, как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию, а еще назвал пять самых распространенных ошибок. Посмотрите, чтобы быть готовым ко всему.
5 ошибок при спасении утопающего
1. Переворачивать человека, чтобы «вылить» из него воду, бесполезно.
— Легочная ткань — это губка, вода быстро проникает в кровеносное русло, и в самих легких ее нет, — объяснил Александр Савицкий. — Все попытки удалить воду из легких, бронхов, трахеи не имеют смысла, это лишь задержит начало реанимации.
2. Поднимать ноги пострадавшего и прижимать их к животу, чтобы «вытолкнуть» воду.
Наверное, вы видели в фильмах, как «выталкивали» воду из легких утопающего, поднимая его ноги. Так делать ни в коем случае нельзя, из желудка вода еще раз поднимется в легкие, и он «утонет» дважды. Это ничем не поможет человеку, к тому же вы потеряете драгоценное время. При спасении утопающего счет идет на минуты.
3. Не медлите.
Зачастую люди теряются и ищут врача среди отдыхающих, более ровную поверхность или что-то еще. Нужно как можно быстрее приступить к реанимации человека: чем быстрее вы ее начнете — тем больше шансов на спасение.
4. При массаже сердца не давите со всей силы, так вы сломаете ребра.
Для предотвращения такой ситуации нужно найти правильную точку компрессии. Определите середину грудной клетки: от ключицы до ребер по средней линии тела (по центру). Давить нужно строго на эту точку, не выходить за пределы грудины. К тому же нельзя давить со всей силы, необходимая глубина нажатия — 5–6 сантиметров, скорость — 110–120 в минуту.
5. Не навредите себе.
Если вы чувствуете, что у вас кружится голова и больше нет сил на сердечно-легочную реанимацию, срочно ищите себе замену. Даже если из окружающих никто не умеет этого делать, вы должны выбрать самого крепкого человека и диктовать порядок действий. Так вы наберетесь сил на новые подходы и сохраните свое здоровье.
А в этом видео спасатель рассказал, как определить, что человек тонет (кричать, как в кино, он не будет), и как ему помочь.