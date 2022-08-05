Не говорить это ни в коем случае: правила общения с пожилыми родственниками с деменцией
Опытная медсестра рассказывает об ошибках, которые не стоит совершать
Забывчивость, неопрятность, когнитивные нарушения — эти первые признаки деменции многие путают с проявлениями старости и не придают им большого значения. Но когда проявляются более пугающие симптомы — склонность к блужданию, агрессия, демонстрация сексуальности, они могут вызвать у близких человека, страдающего деменций, страх, беспомощность, разочарование.
Опытная медицинская сестра рассказала «Доктору Питеру» о том, как вести себя, если ваши близкие страдают от приобретенного слабоумия, и чего делать нельзя.
Ольга Котельникова — медицинская сестра, специалист по обучению АНО ДПО «Мастерская заботы».
— Деменции подвержены фактически все — независимо от возраста, положения в обществе, образа жизни. Причем деменция прогрессирует у разных людей совершенно по-разному, — рассказывает Ольга Котельникова.
Эксперт отмечает, что это большое испытание и труд — ухаживать за близким с деменцией. Родным бывает просто невыносимо принять, что их родственник теряет умственные способности, перестает узнавать родных людей, места, путает вещи, события.
Да, взаимодействовать с пожилым человеком с прогрессирующей деменцией становится всё сложнее, но существует множество способов осмысленно общаться и сохранить качество жизни как пациента, так и его близких.
Ошибки, которых следует избегать
- Не срывайтесь и не кричите — ваша раздражительность приведет к еще большей агрессии;
- задача родственников — быть предельно терпеливыми, давать понять пожилому человеку, что вы рядом и готовы поддержать и услышать;
- человеку с деменцией бывает сложно поддерживать беседу и у него возникает путаница в словах — мысли перескакивают и из-за этого может возникнуть приступ гнева, паника. Иногда ему сложно подобрать слова и это вызывает замешательство, ему труднее понимать речь и тексты, в связи с этим он становится более замкнутым. Очень важно убедить близкого, что он в безопасности!
- Старайтесь говорить спокойным голосом медленно, короткими четкими фразами. Оставляйте время, чтобы ваш близкий мог переработать информацию. Чтобы быстрее вспомнить слова, имена, помогут подсказки или напоминания, карточки-подсказки;
- выбирайте открытую позу — сидите, не сложив руки на груди, а раскрывшись, чуть подавшись вперед, к собеседнику;
- обращайте внимание на свое выражение лица, настройтесь на доверительное и добродушное общение, установив при этом зрительный контакт;
- уважайте личное пространство пожилого человека. Не стойте перед близким при разговоре, присядьте на уровне его глаз;
- неправильный выбор стиля общения может вызвать у человека с деменцией обиду, разочарование, гнев. Чтобы этого избегать, следует научиться правильно контактировать — так будет проще понять друг друга, отмечает Ольга Котельникова.
Запретные фразы для родственников
«Разве можно забыть, это было вчера!»
Это вызовет у пожилого человека лишь раздражение. Лучше начните со слов, напоминающих о событии накануне: «Вчера была встреча…». Таким образом, будет проще вызвать у человека воспоминание и предотвратить смущение.
«Да сколько можно повторять!»
— Такое высказывание подчеркивает, что человек не может быстро сообразить, — говорит эксперт. — Важно не укорять близкого человека, разъясните повторно — столько раз, чтобы ему стало понятно.
«Я не твоя мама (не твоя сестра)! Она давно умерла!»
Страдающий деменцией способен забыть о смерти близкого родственника. Напоминание об этом может вызвать тяжелые переживания и панику. Лучше избегать травмирующих воспоминаний и говорить спокойно.
«Как прошла ночь?»
Открытые вопросы могут вызвать стресс, так как пожилому человеку может быть трудно вспомнить ответ. Лучше спросить: «Ты сегодня хорошо спал?» Это подразумевает конкретный ответ.
«Ты меня узнаешь?»
Такие слова спровоцируют панику у близкого человека, если он не может вспомнить родное лицо, чувство вины и беспомощности. Достаточно дружелюбного приветствия и представления, чтобы помочь человеку произнести ваше имя.
«Давай примем душ, позавтракаем и погуляем, а потом пойдем в аптеку»
— Людям с прогрессирующим слабоумием очень сложно понять длинные предложения, требующие разнообразных действий, — говорит Ольга Котельникова.
Когнитивные способности снижаются, и лучше давать одну инструкцию за другой, соблюдая последовательность. Короткие предложения позволят человеку, страдающему деменцией, сосредоточиться и более четко выполнять поставленную задачу.
Почему важно тренировать мозг
Одно из заболеваний, которые вызывают деменцию, — болезнь Альцгеймера. Это заболевание головного мозга, при котором дегенерация нейронов приводит к утрате речи, памяти и мышления. По данным ученых, в 2010 году число страдающих от этой болезни в мире оценивалось в 35,6 миллиона человек. К 2050 году прогнозируется рост до 115,4 миллиона.
Ученые связывают нейродегенеративные заболевания в том числе с тем, что человек перестает тренировать мозг. Болезнь редко развивается у людей, которые постоянно тренируют память, читают, изучают языки и так далее.
Медики отмечают, что болезнь эта начала «молодеть», затрагивая и людей еще вполне трудоспособного возраста. И все, к кому в семью приходит этот недуг, знают, насколько он страшен. Родной тебе человек вдруг перестает осознавать самого себя и узнавать самых близких людей, нередко переходя буквально в растительное состояние. Родным остается только ухаживать за ним, как за грудным ребенком, понимая, что от прежнего человека не осталось уже ничего.
Остановить болезнь пока что невозможно. Но ученые во всем мире ищут лекарство от этого заболевания. В том числе над таким препаратом работают в Екатеринбурге. Мы писали об этом здесь.