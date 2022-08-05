Не говорить это ни в коем случае: правила общения с пожилыми родственниками с деменцией

Запретные фразы для родственников

«Разве можно забыть, это было вчера!»



Это вызовет у пожилого человека лишь раздражение. Лучше начните со слов, напоминающих о событии накануне: «Вчера была встреча…». Таким образом, будет проще вызвать у человека воспоминание и предотвратить смущение.



«Да сколько можно повторять!»



— Такое высказывание подчеркивает, что человек не может быстро сообразить, — говорит эксперт. — Важно не укорять близкого человека, разъясните повторно — столько раз, чтобы ему стало понятно.

