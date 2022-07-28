При каких условиях вернут коронавирусные ограничения? Рассказали в Роспотребнадзоре
В ведомстве отметили, что в регионах начался рост заболеваемости
В Роспотребнадзоре сообщили о том, что коронавирусные ограничительные меры могут вернуться в случае, если вновь начнется рост заболеваемости COVID-19, который уже наблюдается в регионах.
— В целом по Российской Федерации наметилась тенденция роста заболеваемости коронавирусом. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено, — пояснили в Роспотребнадзоре.
По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», на 28 июля в России выявлено 11 515 новых случаев заражения COVID-19, госпитализирован 1491 человек, подтверждена 41 смерть.
Ограничительные меры по коронавирусу отменены в России с 1 июля. Примерно с этого же времени заболеваемость ковидом в стране снова начала расти — специалисты объясняли, вернется ли масочный режим и когда это может случиться. В середине июля ВОЗ заявила о том, что масочный режим необходимо вернуть во всем мире. Мы вспоминали, какой была жизнь в нашей стране до ковидных запретов.