Вернут ли масочный режим в России? Отвечает Роспотребнадзор
Врачи рекомендуют возвращаться к противоэпидемическим мерам
В конце июня заболеваемость ковидом в России стала расти, а с начала июля уже увеличилась в два раза — 1 июля оперштаб сообщал о 3155 случаях за сутки, а вчера этот показатель уже почти добрался до семи тысяч. Врачи говорят о том, что это новая волна, во время которой вновь будут заражаться десятки тысяч людей в сутки, однако никаких новых мер для ограничения распространения инфекции пока не ввели, по крайней мере, на федеральном уровне. Разбираемся, заставят ли нас всех снова надеть маски и когда это произойдет.
1 июля по всей России отменили ковидные ограничения, а уже через несколько дней стала появляться информация о новой волне — первой в стране рост заболеваемости показала Москва. В это же время ковид уже проявлял себя по всему миру — за первую неделю июля прирост составил 30%. Вскоре комитет Международных медико-санитарных правил ВОЗ в связи с пандемией COVID-19 выразил озабоченность из-за резкого сокращения тестирования людей на ковид во многих странах и, как следствие, снижения охвата и качества эпиднадзора. Вместе с заключением комитета ВОЗ опубликовала призыв генерального директора использовать все меры, разработанные, чтобы снизить распространение вируса. Среди них перечислены ношение масок, дистанцирование, изоляция на время болезни, частое мытье рук, избегание закрытых помещений с плохой вентиляцией, мест скопления людей.
Российские врачи поддерживают рекомендации ВОЗ. По словам иммунолога Николая Крючкова, новые варианты омикрона более заразны — базовое репродуктивное число (количество человек, которых заражает один пациент при полном отсутствии противоэпидемических мер) сейчас примерно 14, а исходно этот показатель составлял 2,6–3. Поэтому защищать себя необходимо.
— Самое эффективное — это вакцинация. Дистанционная работа и учеба сейчас не актуальны, поскольку отпускной сезон и каникулы, — говорит Николай Крючков. — Другое дело, что у нас есть курорты, где особо важно следить за всеми этими делами, но думаю, что делать это не будут — никто не рискнет портить людям отпуск. Тем не менее собственные усилия помогут защитить малые группы. Например, если вы вернулись из отпуска, с отдыха — понятно, что вы пользовались транспортом — нужно минимум неделю выждать, перед тем как встречаться с людьми с хроническими заболеваниями или пожилыми.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Крючков говорит, что локдауны не нужны пока никакие, в отличие от предыдущих сезонов. Власти, кажется, тоже не спешат возвращать противоэпидемические меры. Хотя Роспотребнадзор за ситуацией следит — на селекторном совещании в прошлый вторник было отмечено, что по итогам предыдущей недели показатель заболеваемости составил 20,13 на 100 тысяч населения. Это на 30,2% выше, чем на прошлой неделе, и на 25,9% выше, чем в среднем за последние четыре недели. Превышение средних показателей заболеваемости было отмечено в 26 регионах.
— В связи с распространением новых подвариантов штамма «Омикрон» наблюдается рост выявленных случаев COVID-19, однако заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания, — сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уверяют, что эпидемическая ситуация по COVID-19, в том числе в части распространения новых подвариантов штамма омикрон, находится на строгом контроле. Однако никаких рекомендаций относительно введения противоэпидемических мер не дают. В ответ на запрос корреспондента Городских порталов представители Роспотребнадзора сообщили, что право накладывать ограничения или отменять их принадлежит главам регионов. Об этом говорится в указе президента России от 2020 года.
Пока маски и дистанция остаются частными инициативами некоторых компаний. К примеру, на днях масочный режим ввели два предприятия в Ярославской области, а еще в начале прошлой недели все противоэпидемические меры, включая измерение температуры, вернул завод ГАЗ в Нижнем Новгороде.