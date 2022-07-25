Вернут ли масочный режим в России? Отвечает Роспотребнадзор

В конце июня заболеваемость ковидом в России стала расти, а с начала июля уже увеличилась в два раза — 1 июля оперштаб сообщал о 3155 случаях за сутки, а вчера этот показатель уже почти добрался до семи тысяч. Врачи говорят о том, что это новая волна, во время которой вновь будут заражаться десятки тысяч людей в сутки, однако никаких новых мер для ограничения распространения инфекции пока не ввели, по крайней мере, на федеральном уровне. Разбираемся, заставят ли нас всех снова надеть маски и когда это произойдет.

