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5 простых привычек, которыми надо обзавестись каждой женщине после 40 лет

И список признаков, которые могут косвенно предупредить вас о нарушении обмена веществ

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Всего несколько привычек помогут вам поддерживать свое тело в форме

Всего несколько привычек помогут вам поддерживать свое тело в форме

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Замечали ли вы, что с возрастом приходится предпринимать всё больше усилий, чтобы поддерживать организм в тонусе? Гинеколог Марина Лисянская рассказала «Доктору Питеру» о полезных привычках, которые помогут поддержать здоровье и сохранить красоту.

Признаки нарушения обмена веществ

После 40 лет типичные советы вроде «нужно меньше есть» или «запишитесь в спортзал» работают далеко не всегда. Можно упорно считать калории, стоять в планке по утрам и бегать каждый вечер перед сном, но стрелки весов будто замирают на одной и той же цифре. Или еще хуже — увеличиваются. Причина кроется в постепенно замедляющемся метаболизме.

Важно знать, что человек в любом возрасте может с помощью простых действий разогнать метаболизм или замедлить.

Возможные признаки нарушения обмена веществ:

  • непреодолимое желание постоянно есть сладкое и жирное;
  • проблемы с менструальным циклом;
  • вздутие живота;
  • запоры.

Именно поэтому, объясняет эндокринолог-гинеколог Марина Лисянская, нужно обязательно следить за своими здоровыми привычками. С возрастом это особенно важно.

Ежедневные завтраки


О пользе систематических завтраков говорят многие врачи. Марина Лисянская с этим мнением солидарна:

— Важно приучить себя завтракать и никогда не пропускать этот прием пищи. После пробуждения в организме человека наблюдается гипогликемия (пониженное содержание глюкозы в крови). Если отказаться от легкого завтрака, то это моментально отразится на самочувствии и работоспособности. На протяжении дня вы не осознанно будете добирать те калории, которые недополучили утром, — объясняет врач.

Без завтрака организму придется расходовать эндогенную, то есть собственную глюкозу, которая нужна для эффективной работы печени, поджелудочной железы, мозга и других важных органов. Стереотип, что можно похудеть с помощью голодания, опасен — при внезапном дефиците калорий жировая ткань уйдет в последнюю очередь. Сначала вы потеряете жидкость и мышцы — а это вряд ли вам нужно.

Есть по принципу тарелки


— Своим пациентам я всегда рекомендую питаться по так называемому правилу пищевой тарелки.

Сама идея появилась еще в прошлом столетии. В буквальном смысле берете стандартную тарелку диаметром 22–23 сантиметра и визуально делите ее на четыре равные части, — делится полезным лайфхаком гинеколог-эндокринолог.

Четверть отводится под сложные углеводы, которые насыщают организм необходимой энергией. Они усваиваются в тонком кишечнике, а желудок при этом остается голодным. Поэтому еще одна четверть тарелки — это белок, так называемая еда для желудка.

Оставшуюся половину тарелки необходимо заполнить клетчаткой (овощами и зеленью). Продукты с высоким содержанием клетчатки великолепно регулирует уровень глюкозы в крови и поддерживают нормальное пищеварение.

— Хорошая идея — боул, по сути он как раз и основывается на принципах пищевой тарелки. Единственное, основу такого блюда — рис — я бы заменила другими цельнозерновыми крупами. Можно их постоянно менять, внося разнообразие в свой рацион, — рекомендует Марина Лисянская.

Никаких фруктов на перекус


Отдельное внимание уделите перекусам в промежутке между основными приемами пищи. Даже если вы придерживаетесь здорового образа жизни и отдаете приоритет фруктам, здесь есть над чем поработать.

Дело в том, что возможности всасывания фруктозы в организме человека ограничены. Если 15 граммов фруктозы (одно большое яблоко) в вашем организме легко усвоится, то 50 граммов — станет настоящей проблемой. Переизбыток фруктозы может привести к различным неполадкам со здоровьем — например, развитию инсулинорезистентности.

Хорошие перекусы, которые насытят вас и не приведут к серьезным проблемам:

  • натуральный йогурт;
  • горсть орехов;
  • овощной салат;
  • авокадо;
  • хумус.

Не забывать про осмотры у гинеколога


После 40 лет крайне важно систематически ходить на прием к гинекологу и следить за женским здоровьем.

— То, в каком состоянии вы подойдете к менопаузе и как она будет проходить, во многом зависит от того, как вы заботились о своем здоровье в 40. Менопаузальная гормональная заместительная терапия назначается по показаниям, но есть и противопоказания. И задача провести эти годы так, чтобы противопоказания не появились, — говорит Марина Лисянская.

Отказ от никотина


— Стоит к этому добавить, пожалуй, ставший банальным совет — бросьте курить. Всем известно про канцерогенное влияние никотина на организм. Также курение вызывает гипоксию, и наши органы (в большей степени мозг) постоянно испытывают кислородное голодание, — резюмирует врач.

Если вас интересуют более прикладные советы, то почитайте историю 72-летней модели из Сибири. Она рассказала, как следит за внешностью и от каких продуктов отказалась ради здоровья.

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