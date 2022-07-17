5 простых привычек, которыми надо обзавестись каждой женщине после 40 лет
И список признаков, которые могут косвенно предупредить вас о нарушении обмена веществ
Замечали ли вы, что с возрастом приходится предпринимать всё больше усилий, чтобы поддерживать организм в тонусе? Гинеколог Марина Лисянская рассказала «Доктору Питеру» о полезных привычках, которые помогут поддержать здоровье и сохранить красоту.
Признаки нарушения обмена веществ
После 40 лет типичные советы вроде «нужно меньше есть» или «запишитесь в спортзал» работают далеко не всегда. Можно упорно считать калории, стоять в планке по утрам и бегать каждый вечер перед сном, но стрелки весов будто замирают на одной и той же цифре. Или еще хуже — увеличиваются. Причина кроется в постепенно замедляющемся метаболизме.
Важно знать, что человек в любом возрасте может с помощью простых действий разогнать метаболизм или замедлить.
Возможные признаки нарушения обмена веществ:
- непреодолимое желание постоянно есть сладкое и жирное;
- проблемы с менструальным циклом;
- вздутие живота;
- запоры.
Именно поэтому, объясняет эндокринолог-гинеколог Марина Лисянская, нужно обязательно следить за своими здоровыми привычками. С возрастом это особенно важно.
Ежедневные завтраки
О пользе систематических завтраков говорят многие врачи. Марина Лисянская с этим мнением солидарна:
— Важно приучить себя завтракать и никогда не пропускать этот прием пищи. После пробуждения в организме человека наблюдается гипогликемия (пониженное содержание глюкозы в крови). Если отказаться от легкого завтрака, то это моментально отразится на самочувствии и работоспособности. На протяжении дня вы не осознанно будете добирать те калории, которые недополучили утром, — объясняет врач.
Без завтрака организму придется расходовать эндогенную, то есть собственную глюкозу, которая нужна для эффективной работы печени, поджелудочной железы, мозга и других важных органов. Стереотип, что можно похудеть с помощью голодания, опасен — при внезапном дефиците калорий жировая ткань уйдет в последнюю очередь. Сначала вы потеряете жидкость и мышцы — а это вряд ли вам нужно.
Есть по принципу тарелки
— Своим пациентам я всегда рекомендую питаться по так называемому правилу пищевой тарелки.
Сама идея появилась еще в прошлом столетии. В буквальном смысле берете стандартную тарелку диаметром 22–23 сантиметра и визуально делите ее на четыре равные части, — делится полезным лайфхаком гинеколог-эндокринолог.
Четверть отводится под сложные углеводы, которые насыщают организм необходимой энергией. Они усваиваются в тонком кишечнике, а желудок при этом остается голодным. Поэтому еще одна четверть тарелки — это белок, так называемая еда для желудка.
Оставшуюся половину тарелки необходимо заполнить клетчаткой (овощами и зеленью). Продукты с высоким содержанием клетчатки великолепно регулирует уровень глюкозы в крови и поддерживают нормальное пищеварение.
— Хорошая идея — боул, по сути он как раз и основывается на принципах пищевой тарелки. Единственное, основу такого блюда — рис — я бы заменила другими цельнозерновыми крупами. Можно их постоянно менять, внося разнообразие в свой рацион, — рекомендует Марина Лисянская.
Никаких фруктов на перекус
Отдельное внимание уделите перекусам в промежутке между основными приемами пищи. Даже если вы придерживаетесь здорового образа жизни и отдаете приоритет фруктам, здесь есть над чем поработать.
Дело в том, что возможности всасывания фруктозы в организме человека ограничены. Если 15 граммов фруктозы (одно большое яблоко) в вашем организме легко усвоится, то 50 граммов — станет настоящей проблемой. Переизбыток фруктозы может привести к различным неполадкам со здоровьем — например, развитию инсулинорезистентности.
Хорошие перекусы, которые насытят вас и не приведут к серьезным проблемам:
- натуральный йогурт;
- горсть орехов;
- овощной салат;
- авокадо;
- хумус.
Не забывать про осмотры у гинеколога
После 40 лет крайне важно систематически ходить на прием к гинекологу и следить за женским здоровьем.
— То, в каком состоянии вы подойдете к менопаузе и как она будет проходить, во многом зависит от того, как вы заботились о своем здоровье в 40. Менопаузальная гормональная заместительная терапия назначается по показаниям, но есть и противопоказания. И задача провести эти годы так, чтобы противопоказания не появились, — говорит Марина Лисянская.
Отказ от никотина
— Стоит к этому добавить, пожалуй, ставший банальным совет — бросьте курить. Всем известно про канцерогенное влияние никотина на организм. Также курение вызывает гипоксию, и наши органы (в большей степени мозг) постоянно испытывают кислородное голодание, — резюмирует врач.
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