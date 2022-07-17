5 простых привычек, которыми надо обзавестись каждой женщине после 40 лет

Замечали ли вы, что с возрастом приходится предпринимать всё больше усилий, чтобы поддерживать организм в тонусе? Гинеколог Марина Лисянская рассказала «Доктору Питеру» о полезных привычках, которые помогут поддержать здоровье и сохранить красоту.

Признаки нарушения обмена веществ

После 40 лет типичные советы вроде «нужно меньше есть» или «запишитесь в спортзал» работают далеко не всегда. Можно упорно считать калории, стоять в планке по утрам и бегать каждый вечер перед сном, но стрелки весов будто замирают на одной и той же цифре. Или еще хуже — увеличиваются. Причина кроется в постепенно замедляющемся метаболизме.