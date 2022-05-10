6 продуктов, которые ускоряют метаболизм печени и активируют ген стройности
Что немаловажно, все они вкусные — давиться нелюбимым шпинатом или сухой гречкой не придется
У каждой женщины есть своя проблемная зона, которая худеет в последнюю очередь, рассказывает «Доктор Питер». Очень часто это живот и бока: сколько пресс ни качай, предательская складочка всё равно остается. Мы собрали продукты, которые помогают бороться с лишним весом и при этом оздоравливают.
Ягоды: активируют ген стройности
Неважно, свежие ягоды или замороженные, они хороши в любом виде. Если выбирать в качестве перекуса пригоршню ягод изо дня в день, то можно за месяц потерять порядка полутора-двух килограммов. По данным ученых Кливлендской клиники, содержащиеся в ягодах соединения каротиноиды воздействуют на организм таким образом, что пробуждают «ген стройности» — наше тело начинает быстрее расщеплять накопленный за долгие годы жир на животе.
Лучшие ягоды:
- асаи;
- черника;
- клюква;
- малина;
- кислая вишня;
- ягоды годжи.
Черешня: снижает уровень кортизола
Кортизол — гормон стресса, который заставляет наше тело работать в экстремальном режиме. Обычно это сопровождается усилением чувства голода, ведь обычно нам все-таки не нужно никого бить или куда-то бежать, как того требует зашитая в нашей ДНК программа. Поэтому кортизол было бы неплохо контролировать: в этом прекрасно помогает черешня. В ней содержатся антоцианы, пигменты, которые успокаивают надпочечники. Благодаря сладкой ягоде надпочечники снижают выработку кортизола, голод отступает, нервы успокаиваются.
Больше всего антоцианов содержит темно-красная черешня, чем насыщеннее цвет, тем больше в ягоде полезных веществ. Но только не перестарайтесь: в черешне много сахара, так что, если съесть слишком много, можно, наоборот, поправиться. Кроме того, с черешней нужно быть крайне осторожными, если у вас есть склонность к диабету.
Редис: сжигает висцеральный жир
Висцеральный жир обволакивает внутренние органы, буквально душит их, провоцируя развитие самых разных болезней — вплоть до сердечного приступа. Способность редиса сжигать висцеральный жир обнаружили исследователи Стэндфордского университета. Как оказалось, в корнеплоде содержатся соединения изотиоцианаты, которые подают сигнал организму о срочной необходимости сжечь хотя бы немного жировой ткани.
Эндивий: стабилизирует уровень сахара в крови
Эндивий — это салатный цикорий, замечательная зелень, которую еще называют одуванчиком за схожесть формы листьев. Эндивий содержит флавоноиды — вещества, которые замедляют всасывание сахара в кишечнике, благодаря чему удается избежать скачков уровня сахара в крови. На вес это влияет самым непосредственным образом: когда уровень сахара резко падает, мы чувствуем упадок сил и энергии, просыпается голод, рука автоматически тянется к какому-нибудь лакомству.
Австралийские исследователи выяснили, что если съедать по 120 граммов эндивия каждый день, то за три месяца вы можете скинуть порядка 2,5 килограмма без всяких усилий.
Кокос: ускоряет метаболизм печени
В кокосовом масле содержится редкая группа растительных соединений, у которых есть поистине волшебное свойство — они стимулируют клетки печени к сжиганию жирных кислот для получения энергии. По словам ученых Колумбийского университета, если заменить обычные масла в рационе кокосовым маслом, висцеральный жир буде уходить гораздо быстрее — можно потерять на 67% жира больше, чем если готовить на традиционном масле. Правда, есть нюанс: количество таких жиров в рационе в день должно быть не больше двух столовых ложек.
Яйца: обеспечивают сытость
Многочисленные исследования показали, что яйца помогают худеть. Идеально, если вы будете съедать две штуки на завтрак — это поможет продержаться до обеда без каких-либо проблем и жажды перекусов. А всё потому, что в яйцах содержатся витамин В12 и холин, которые подавляют действие гормона голода грелина. То есть, по сути, яйца подавляют аппетит. Главное — готовить их правильно и не перестараться с количеством, двух штук в день будет вполне достаточно.