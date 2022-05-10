6 продуктов, которые ускоряют метаболизм печени и активируют ген стройности

У каждой женщины есть своя проблемная зона, которая худеет в последнюю очередь, рассказывает «Доктор Питер». Очень часто это живот и бока: сколько пресс ни качай, предательская складочка всё равно остается. Мы собрали продукты, которые помогают бороться с лишним весом и при этом оздоравливают.

Ягоды: активируют ген стройности

Неважно, свежие ягоды или замороженные, они хороши в любом виде. Если выбирать в качестве перекуса пригоршню ягод изо дня в день, то можно за месяц потерять порядка полутора-двух килограммов. По данным ученых Кливлендской клиники, содержащиеся в ягодах соединения каротиноиды воздействуют на организм таким образом, что пробуждают «ген стройности» — наше тело начинает быстрее расщеплять накопленный за долгие годы жир на животе.

