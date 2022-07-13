«Нужно было устранить дефекты губ»:
6-месячная девочка умерла после операции в больнице Новосибирска
Следователи возбудили уголовное дело
В новосибирской больнице после плановой операции умерла
О случившемся журналисту НГС рассказала мама погибшей девочки Елена Баврина. По ее словам, дочь Ангелина родилась в ноябре 2021 года — у нее была расщелина твердого и мягкого нёба с односторонней расщелиной губы. Ребенку присвоили группу инвалидности.
— Так как данный диагноз приводит к тому, что ребенок не может нормально выполнять сосательные и глотательные движения, у него нарушаются процессы дыхания, неверно формируется прикус, операцию проводят в раннем возрасте — с 4,5–6 месяцев, когда дети начинают «гулить». Поэтому очень важно было устранить дефекты нёба, дефект губы, — объясняет Елена Баврина.
Операцию семья решила сделать в Новосибирске, а живут они в Барнауле. Ее назначили на 12 мая 2022 года в Новосибирской городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи. После окончания операции девочка оставалась в больнице. 15 мая 2022 года она умерла.
— Каждый день мне говорили скудную информацию о ее состоянии, о том, что происходило на самом деле, узнать было невозможно, — уверяет Елена Баврина.
Мама Ангелины винит в произошедшем врачей и хочет разобраться в этой ситуации. Она написала заявление в СК, в котором указала:
— Считаю, что операция проведена поспешно, без взятия анализов, проведения ЭКГ, то есть без проведения дополнительного обследования для определения состояния здоровья на момент операции.
Елена Баврина хочет получить ответы на разные вопросы, в том числе:
— Чем обусловлено длительное нахождение моей дочери в реанимации на ИВЛ? Почему мне сообщили о тяжелом состоянии ребенка только тогда, когда оно стало безнадежным? Когда у ребенка были последние минуты жизни, почему мне не дали побыть с ней, когда врачи знали о ее состоянии, которое никак не улучшалось?
Возбуждено уголовное дело
В пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области журналисту НГС прокомментировали эту ситуацию так:
— 11 мая 2022 года в ГБУЗ Новосибирской области «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи» была госпитализирована малолетняя с диагнозом «скрытая расщелина верхней губы и нёба, правосторонняя». В ходе оказания медицинской помощи работниками учреждения не были своевременно приняты надлежащие меры к диагностике имеющегося у малолетней заболевания, в результате чего ей не была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. 15 мая 2022 года девочка скончалась.
Сейчас, добавили в СК, расследуется уголовное дело по части 2 статьи 109, УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
«Причина смерти маловероятно связана с самой операцией»
Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий прокомментировал ситуацию журналисту НГС:
— Смерть ребенка, и неважно, какой он — здоровый, больной или тяжелобольной — это самая большая трагедия. И эту боль мы переживаем всегда вместе с родителями. Это всегда предмет самого глубокого разбора, в том числе ведомственного и вневедомственного контроля, работы надзорных правоохранительных органов. Этим сейчас и занимаются все. И пока какой-то развернутый комментарий предоставить сложно.
По его словам, патология, о которой идет речь, — тяжелый порок развития, который виден и внешне, и значительно скрыт от глаз.
— Коррекция такой патологии чрезвычайно сложна и требует огромного профессионализма от врачей и обеспечения ведения на всех этапах. Такие операции проводят единицы хирургических центров страны, в том числе и наше отделение челюстно-лицевой хирургии, которым руководит абсолютно авторитетный во всем мире специалист. Причина смерти маловероятно связана с самой операцией и, вероятнее всего, здесь имели место какие-то тяжелые фоновые процессы, возможно, только в самом дебюте, меняющие возможности организма, меняющие его иммунный ответ, — объяснил Ростислав Заблоцкий.
Он добавил, что сейчас в ситуации будут разбираться медицинские и немедицинские эксперты, и после этого можно будет подробно прокомментировать.
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