«Нужно было устранить дефекты губ»: 6-месячная девочка умерла после операции в больнице Новосибирска

— Каждый день мне говорили скудную информацию о ее состоянии, о том, что происходило на самом деле, узнать было невозможно, — уверяет Елена Баврина.

Мама Ангелины винит в произошедшем врачей и хочет разобраться в этой ситуации. Она написала заявление в СК, в котором указала:

— Считаю, что операция проведена поспешно, без взятия анализов, проведения ЭКГ, то есть без проведения дополнительного обследования для определения состояния здоровья на момент операции.

Елена Баврина хочет получить ответы на разные вопросы, в том числе: