Врачу новосибирской больницы грозит до 5 лет колонии за смерть 2-летней Аделины — дело передано в суд

Уголовное дело по факту смерти 2-летней Аделины Кинчаровой в больнице в январе 2020 года передали в суд — прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего 65-летнего детского хирурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), — санкцией предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По версии следователей, в конце января 2020 года ночью бригада скорой помощи доставила двухлетнего ребенка в городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи из-за боли в животе. При поступлении Аделине был проведен комплекс диагностических мероприятий. Ответственный дежурный врач-хирург больницы установил девочке не соответствующий клинической картине медицинский диагноз, а потому не организовал и не произвел экстренное оперативное вмешательство, поясняют в прокуратуре.