Врачу новосибирской больницы грозит до 5 лет колонии за смерть 2-летней Аделины — дело передано в суд

Уголовное дело по факту смерти 2-летней Аделины Кинчаровой в больнице в январе 2020 года передали в суд — прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего 65-летнего детского хирурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), — санкцией предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
По версии следователей, в конце января 2020 года ночью бригада скорой помощи доставила двухлетнего ребенка в городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи из-за боли в животе. При поступлении Аделине был проведен комплекс диагностических мероприятий. Ответственный дежурный врач-хирург больницы установил девочке не соответствующий клинической картине медицинский диагноз, а потому не организовал и не произвел экстренное оперативное вмешательство, поясняют в прокуратуре.
— Впоследствии обвиняемый необоснованно отказал пациенту в госпитализации в хирургическое отделение данного медицинского учреждения и принял решение о транспортировке ребенка в другую детскую больницу, где он под утро следующего дня скончался. Вину обвиняемый не признал, — замечают в прокуратуре.
Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
Главврач больницы Ростислав Заблоцкий сказал журналисту НГС, что не может дать комментарий относительно событий, ставших предметом рассмотрения в рамках уголовного дела, поскольку дело передано в суд.
— Только после вынесения приговора судом можно дать предметную оценку случившемуся. По нашему мнению, в данном случае значительную роль в неблагоприятном исходе сыграло атипичное течение болезни, а также врожденные пороки (аномалии) развития кишечника ребенка, что в комплексе привело к трудностям диагностического поиска при оказании медицинской помощи маленькому пациенту. Со своей стороны ГБУЗ НСО «Детская клиническая больница скорой медицинской помощи» приносит родителям погибшей Кинчаровой А. Д. глубокие соболезнования, — добавил Ростислав Заблоцкий.
Мама погибшей Аделины Кинчаровой рассказала журналисту НГС, что, по ее мнению, в суд они могут выйти уже в конце апреля:
— Я хотела вырастить своего ребенка, столько ему дать! Я хочу, чтобы виновные были наказаны.
Ранее мы рассказывали, почему родители считают, что в смерти их ребенка виноваты врачи двух больниц, — какие несостыковки в медицинских документах они нашли.