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Летние привычки, которые убивают наши почки

Даже в отпуске стоит следить за своим питанием и здоровьем

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Летом очень важно пить достаточно жидкости, а самый лучший напиток — вода

Летом очень важно пить достаточно жидкости, а самый лучший напиток — вода

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Лето — время, когда вдоволь можно наесться фруктов, ягод, мороженого, шашлыков, накупаться в речке… Стоп. Всё это надо делать с умом, многие летние лакомства и занятия могут навредить нашим почкам. О том, как именно, «Доктор Питер» поговорил с экспертами.

Анжелика Шишкина — врач — уролог-андролог «СМ-Клиники».

Холодный кофе


Кофе с собой летом мы предпочитаем холодный: фраппе, колд брю и другие. Но странное дело: многие воспринимают этот освежающий напиток не как полноценный кофе, а как коктейль, поэтому в течение дня могут выпить слишком много чашек.

Но содержащие кофеин напитки — это диуретики, то есть способствуют ускоренному выделению мочи. Кроме того, летом наше потоотделение усиленно. И в жаркий день это может привести к довольно плачевным событиям, вплоть до обезвоживания.

Также при частом употреблении напитков с кофеином возрастает риск появления мочекаменной болезни. Дело в том, что кофе способен связываться в пищеварительном тракте с кальцием, а потом он выводится почками в виде соединения соли.

Поэтому нужно контролировать, сколько кофе вы пьете, и по возможности заменять его соками или простой негазированной водой.

Слишком много белковой пищи


Вы не сидите на белковой диете, но каждые летние выходные — на дачу, а там шашлыки с соусами. И не все при этом накладывают в тарелку достаточно овощей.

Питание с высоким содержанием белка при скудном количестве клетчатки, которая содержится в овощах и фруктах, создает условия для развития мочекаменной болезни.

Тут важно соблюдать простое правило: если треть тарелки занимает мясо, то две трети должно приходиться на овощи.

Купание в прохладной воде


Само по себе купание в недостаточно прогретой воде не станет причиной болезни, но создаст условия для ее появления.

Переохлаждение во время купания, акклиматизация, прогулки в мокрой одежде испытывают иммунитет на прочность. В зоне особого риска — дамы: из-за анатомических особенностей женского организма патогенная флора быстро попадает в мочевой пузырь, и есть риск развития цистита.

Поэтому так важно переодеваться после купания в сухую одежду, одеваться по погоде, а при возникновении неблагоприятных симптомов обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Александр Лубенников — врач-уролог, андролог, доктор медицинских наук, член Европейской ассоциации урологов (EAU).

Недостаток жидкости


Если вы пьете мало жидкости, это вредно для почек в любое время года. Объем потребляемой жидкости в норме должен составлять 1,5–2 литра (до 30 мл на 1 кг, по мнению ВОЗ), а в жаркую погоду лучше выпивать до 2,5–3 литров (для среднестатистического человека массой 80–90 кг). Если вы не соблюдаете это правило, рискуете получить камни в почках.

Самокаты и велосипеды


Лето — время самокатов, велосипедов и скейтбордов, с которых легко упасть и заработать травму почек. Помните о главном симптоме такой травмы — кровь в моче. Если вы ее заметили, нужно срочно обратиться к врачу.

Газировка и фрукты


Летом легко утратить контроль за количеством сахара, которое мы потребляем. Все сладкие газированные напитки содержат в большом количестве фруктозу. Это один из главных продуктов, приводящих к ожирению. Оно, в свою очередь, ведет к повышению артериального давления и нарушению функции почек. Также фруктоза повышает риск развития камней в почках.

Лучший летний напиток — это вода с лимоном.

Фрукты также содержат большое количество фруктозы, которая повышает аппетит. Поэтому лучше их есть после приема основных блюд и до 18:00.

Отдельно стоит сказать про арбузы: они увеличивают диурез (образование и выделение мочи). Если у человека есть мелкие камни в почках, это может привести к их выходу в мочеточник и развитию почечной колики.

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