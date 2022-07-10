Летние привычки, которые убивают наши почки
Даже в отпуске стоит следить за своим питанием и здоровьем
Лето — время, когда вдоволь можно наесться фруктов, ягод, мороженого, шашлыков, накупаться в речке… Стоп. Всё это надо делать с умом, многие летние лакомства и занятия могут навредить нашим почкам. О том, как именно, «Доктор Питер» поговорил с экспертами.
Анжелика Шишкина — врач — уролог-андролог «СМ-Клиники».
Холодный кофе
Кофе с собой летом мы предпочитаем холодный: фраппе, колд брю и другие. Но странное дело: многие воспринимают этот освежающий напиток не как полноценный кофе, а как коктейль, поэтому в течение дня могут выпить слишком много чашек.
Но содержащие кофеин напитки — это диуретики, то есть способствуют ускоренному выделению мочи. Кроме того, летом наше потоотделение усиленно. И в жаркий день это может привести к довольно плачевным событиям, вплоть до обезвоживания.
Также при частом употреблении напитков с кофеином возрастает риск появления мочекаменной болезни. Дело в том, что кофе способен связываться в пищеварительном тракте с кальцием, а потом он выводится почками в виде соединения соли.
Поэтому нужно контролировать, сколько кофе вы пьете, и по возможности заменять его соками или простой негазированной водой.
Слишком много белковой пищи
Вы не сидите на белковой диете, но каждые летние выходные — на дачу, а там шашлыки с соусами. И не все при этом накладывают в тарелку достаточно овощей.
Питание с высоким содержанием белка при скудном количестве клетчатки, которая содержится в овощах и фруктах, создает условия для развития мочекаменной болезни.
Тут важно соблюдать простое правило: если треть тарелки занимает мясо, то две трети должно приходиться на овощи.
Купание в прохладной воде
Само по себе купание в недостаточно прогретой воде не станет причиной болезни, но создаст условия для ее появления.
Переохлаждение во время купания, акклиматизация, прогулки в мокрой одежде испытывают иммунитет на прочность. В зоне особого риска — дамы: из-за анатомических особенностей женского организма патогенная флора быстро попадает в мочевой пузырь, и есть риск развития цистита.
Поэтому так важно переодеваться после купания в сухую одежду, одеваться по погоде, а при возникновении неблагоприятных симптомов обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.
Александр Лубенников — врач-уролог, андролог, доктор медицинских наук, член Европейской ассоциации урологов (EAU).
Недостаток жидкости
Если вы пьете мало жидкости, это вредно для почек в любое время года. Объем потребляемой жидкости в норме должен составлять
Самокаты и велосипеды
Лето — время самокатов, велосипедов и скейтбордов, с которых легко упасть и заработать травму почек. Помните о главном симптоме такой травмы — кровь в моче. Если вы ее заметили, нужно срочно обратиться к врачу.
Газировка и фрукты
Летом легко утратить контроль за количеством сахара, которое мы потребляем. Все сладкие газированные напитки содержат в большом количестве фруктозу. Это один из главных продуктов, приводящих к ожирению. Оно, в свою очередь, ведет к повышению артериального давления и нарушению функции почек. Также фруктоза повышает риск развития камней в почках.
Лучший летний напиток — это вода с лимоном.
Фрукты также содержат большое количество фруктозы, которая повышает аппетит. Поэтому лучше их есть после приема основных блюд и до 18:00.
Отдельно стоит сказать про арбузы: они увеличивают диурез (образование и выделение мочи). Если у человека есть мелкие камни в почках, это может привести к их выходу в мочеточник и развитию почечной колики.