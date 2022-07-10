Летние привычки, которые убивают наши почки

Лето — время, когда вдоволь можно наесться фруктов, ягод, мороженого, шашлыков, накупаться в речке… Стоп. Всё это надо делать с умом, многие летние лакомства и занятия могут навредить нашим почкам. О том, как именно, «Доктор Питер» поговорил с экспертами.



Анжелика Шишкина — врач — уролог-андролог «СМ-Клиники».



Холодный кофе

Кофе с собой летом мы предпочитаем холодный: фраппе, колд брю и другие. Но странное дело: многие воспринимают этот освежающий напиток не как полноценный кофе, а как коктейль, поэтому в течение дня могут выпить слишком много чашек.

