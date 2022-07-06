«Настоящий инопланетянин»: в Новосибирске родился мальчик, который навсегда останется ребенком

Во время беременности Ульяна чувствовала себя хорошо, анализы были в норме, дискомфорта в виде токсикоза или отеков будущая мама не испытывала. Тяжело было эмоционально — уже на первом УЗИ врачи поставили подозрение на синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие. Женщину отправили к генетику и на процедуру амниоцентеза, чтобы исследовать хромосомный набор ребенка. Синдром Корнелии де Ланге анализ не показал.



— Видимо, поломка в генах случилась где-то глубже. Врачи ничего не определили, сказали — всё хорошо, ходите дальше, но на каждом УЗИ что-то было не так: вроде и всё в порядке, но то руки как будто короткие, на этом сроке должны быть длиннее, то отек стоп, то подозрение на порок сердца. Женщины за всю беременность ходят на УЗИ раза 3, я же была 33, каждую неделю ходила, — вспоминает Ульяна.

