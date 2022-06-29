Не дают сбросить вес: 10 неочевидных ошибок, которые мы совершаем за ужином
Если он приготовлен собственноручно — это гарантия, что на столе будет еда не только вкусная, но и полезная. Или нет?
Диетологи наперебой твердят: готовьте еду сами, не доверяйте доставке и полуфабрикатам. Но бывает и так, что мы сами себе роем яму — совершаем во время приготовления ужина ошибки, в результате которых никак не можем вписаться в новый чудесный купальник, рассказывает «Доктор Питер».
1. Слишком много соли
Перебрать с количеством соли очень просто: достаточно посолить салат, в котором есть консервированная рыба, добавить к ужину малосольный огурчик, добавить магазинный соус, съесть лишний кусочек сыра или колбаски.
В любом случае, соль — это серьезней, чем кажется. Как минимум, вы можете заполучить отек, который проявится в виде лишних сантиметров и кило. Как максимум — развивается привыкание к соли, избавиться от которого так же сложно, как от алкогольной или наркотической зависимости — это доказывает исследование, опубликованное в Оксфордском журнале. А эта зависимость, в свою очередь, заставляет есть вас больше жирной пищи. Распрощаться с лишними накоплениями в области пузика в таком случае будет очень сложно.
2. Томатная паста из магазина
Ну и что тут плохого? Да ничего, если в составе пасты — только помидоры и немного соли. А если там еще крахмал, сахар и прочие совершенно ненужные настоящей томатной пасте ингредиенты, то такой продукт просто добавит вашему блюду лишних калорий. А вкуса нет, не прибавит. Поэтому — читаем этикетку, это важно.
3. Не тот способ приготовления
Да, мы про жарку — жареная пища в любом случае вредна, хоть из магазина, хоть из ресторана, хоть собственного приготовления. Как лишний раз доказали ученые, она сочетает в себе большое и малое зло одновременно: малое — это бедность на важные питательные вещества и щедрость на калории и лишний жир, большое — то, что жареная пища увеличивает риск развития рака.
4. Неправильная тарелка
Размер имеет значение. Визуальное восприятие может сыграть с вами злую шутку: если тарелка слишком большая, мозг может решить, что на ней слишком мало еды. И решит, что надо положить добавки. С маленькой тарелкой такого не случится. Если есть медленно, не спеша, вы наедитесь меньшим количество пищи — и мозг бунтовать не будет. Понимаете, почему в ресторанах почти всегда тарелки просто гигантские? Чтобы захотелось заказать что-нибудь еще.
Кстати, цвет тарелки тоже имеет значение. Красная и оранжевая посуда возбуждающе действуют на аппетит, а вот фиолетовый отбивает его напрочь.
5. Не та заправка для салата
Жирная сметана или майонез — это всегда хуже, чем йогурт с лимонным соком или оливковое масло с бальзамическим уксусом. Можно изобрести множество вариантов заправок для салата, причем худшим из них будет магазинный соус. Практически во всех них есть сахар, который уничтожит всю пользу овощей. И тогда салатик на ужин уже не будет такой уж хорошей идеей.
6. Слишком мало времени
Иногда лучше жевать — высказывание, правдивое лишь отчасти. Жевать нужно вообще всегда, вдумчиво и размеренно. Если вы едите по методу пеликана, буквально заглатывая куски, насыщение придет слишком поздно — успеете слопать лишнего. Как доказали американские диетологи, если есть в спешке, за один прием в среднем можно перебрать порядка 60–70 калорий. А в нашем деле похудения каждая калория на счету.
7. Еда под телевизор
Пусть вредно, зато интересно! Но сделайте над собой усилие — разделите еду и развлечения. Если верить исследованию, опубликованному в издании Food Quality and Preference, люди, которые ели в наушниках, в которых звучал белый шум, съедали больше, чем те, кто был сконцентрирован только на еде. Это связано с тем, что малейший отвлекающий фактор заставляет сигналы о насыщении тормозить где-то на пути к мозгу.
8. Непромытые консервы
Звучит странно, но диетологи действительно советуют промывать овощные консервы. Например, кукурузу, горошек, фасоль в собственном соку. Иначе вы добавите в свою еду лишние сахар, соль и крахмал. Как вариант, можно не солить блюдо, в которое добавлены консервированные овощи. Но от сахара это вас не избавит.
9. Еда без воды
Просто выпейте стакан воды за полчаса до еды — и вы съедите меньше, чем могли бы. Это уже доказано — исследователи университета Бирмингема выяснили, что если выпивать два стакана воды перед основным приемом пищи, то можно избавиться даже от ожирения. А если цель не такая амбициозная — просто сбросить несколько кило — то достаточно стакана воды.
10. Не то время для ужина
То, во сколько вы едите, имеет значение. По многим причинам. Если ужинать за три часа до сна, это поможет решить сразу несколько проблем: во-первых, вам будет легче похудеть, съеденное успеет перевариться и не отложится в жир. Во-вторых, вы будете лучше спать, потому что организм будет занят отдыхом и восстановлением, а не переработкой вечерних пельменей. А если хорошо выспитесь, на следующий день будет меньше тянуть на сладкое и вредное. В-третьих, привычка ужинать задолго до сна помогает снизить риск развития рака — об этом говорит исследование Барселонского института всемирного здравоохранения.