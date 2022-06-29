Не дают сбросить вес: 10 неочевидных ошибок, которые мы совершаем за ужином

Диетологи наперебой твердят: готовьте еду сами, не доверяйте доставке и полуфабрикатам. Но бывает и так, что мы сами себе роем яму — совершаем во время приготовления ужина ошибки, в результате которых никак не можем вписаться в новый чудесный купальник, рассказывает «Доктор Питер».



1. Слишком много соли

Перебрать с количеством соли очень просто: достаточно посолить салат, в котором есть консервированная рыба, добавить к ужину малосольный огурчик, добавить магазинный соус, съесть лишний кусочек сыра или колбаски.

