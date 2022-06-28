В России обнаружен новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки

О случаях заражения в их регионах в июне рассказывали министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева и представители управлений Роспотребнадзора по Волгоградской и Ростовской областям. В Ростовской области речь шла о 12 заболевших конго-крымской геморрагической лихорадкой, в Волгоградской — об одном, в Дагестане — «о нескольких случаях». Однако какой именно штамм заболевания был в этих случаях, чиновники не уточняли.

В мае в Ростовской области зарегистрировали даже смерть от этой болезни жителя Новошахтинска.