В России обнаружен новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки
Новый вариант вируса нашли на юге страны
На юге России обнаружен новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сеченовский университет.
— Разные варианты вируса вызывают разную тяжесть заболевания. В результате проведенного исследования оказалось, что исследованные штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям «Европа-1» (596 образцов), «Африка-3» (всего лишь один образец), а также к абсолютно новой линии «Европа-3» (шесть образцов), — рассказали РИА Новости в пресс-службе университета.
О случаях заражения в их регионах в июне рассказывали министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева и представители управлений Роспотребнадзора по Волгоградской и Ростовской областям. В Ростовской области речь шла о 12 заболевших конго-крымской геморрагической лихорадкой, в Волгоградской — об одном, в Дагестане — «о нескольких случаях». Однако какой именно штамм заболевания был в этих случаях, чиновники не уточняли.
В мае в Ростовской области зарегистрировали даже смерть от этой болезни жителя Новошахтинска.
Конго-крымская геморрагическая лихорадка, или иначе среднеазиатская геморрагическая лихорадка — это острое инфекционное заболевание человека, передающееся через укусы клещей и вызываемое вирусом Конго-крымской геморрагической лихорадки. Заболевание характеризуется лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах.
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