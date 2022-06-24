10 вещей, которые помогут прожить дольше и не будут стоить вам ни копейки

«Доктор Питер» вместе с Еленой Парецкой, патофизиологом, иммунологом, подобрал для вас полезные советы, которые не требуют серьезных материальных затрат, просты и доступны всем нам и при этом — эффективны.



Елена Парецкая — педиатр, патофизиолог, иммунолог.



Ешьте не торопясь

Мы всегда куда-то бежим, торопимся, и это проблема. Дайте себе передышку, не спешите хотя бы во время прием пищи. Ешьте медленно, смакуя каждый кусочек и давая в этот момент вашему мозгу возможность адекватно оценить тип и объем съеденных вами продуктов. Нервной системе необходимо немного времени для того, чтобы получить сигнал о насыщении.

