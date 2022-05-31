«Сказал, что мы нерентабельны». Главврач больницы
№ 25 объявил врачам о закрытии роддома
Планируется, что роддом проработает до 1 августа
В Новосибирске главный врач ГКБ
— 30 мая в 9 утра было собрание, сказал, что нас закрывают, но пока приказа нет. Но было присутствие всего коллектива роддома: и медсестры, и санитары, и вообще все. Он сказал: «Всех устроим, никто не будет уволен по сокращению». Но мы вот сейчас сидим, обзваниваем все роддома города, но неонатологи, например, нигде не нужны. Звонили главному неонатологу области, она, например, вообще не в курсе, что нас закрывают. В связи с чем нас закрывают, главврач сказал, что мы нерентабельны. И это после того, как с нас были сняты потоки, — сообщила врач на условиях анонимности.
Ранее этот врач рассказывала, что учреждение готовили к реформированию последние несколько месяцев: сняли с роддома часть потока рожениц из Калининского района и Пашино, а также перевели его в другую категорию (со второй в третью), буквально запретив проводить операции кесарева сечения. При этом роддом
На встрече с коллективом точной даты закрытия роддома не называли. Однако знакомым ей хирургам из ГКБ
— Мы (врач и ее коллеги. — Прим. ред.) думали, что в Областной перинатальный центр нужны специалисты, но им не надо вообще. На Горбольнице тоже не надо. Вот можно считать, что нам за неделю жизнь сломали. Мест вообще нигде нет. Пока. Потом, наверное, всё-таки места пойдут — кто в декрет, кто на больничный, кто еще куда. Понятно, что медсестер устроят — они везде нужны, акушерам тоже некоторым предложат остаться, ведь тут расширяют гинекологию, ну а неонатологов под зад мешалкой, — добавила врач.
На прошлой неделе главврач ГКБ
В Минздраве НСО сообщили, что роддом действительно закрывается. Дата прекращения работы — 1 августа.
— Решение о закрытии родильного дома в больнице
В министерстве также привели слова главного врача Сергея Астракова:
— За месяц работы в таком режиме стало понятно, что оставлять роддом в структуре больницы нецелесообразно. За сутки у нас сейчас принимают 2–3 родов. Роддом — буквально пустой. Оказывая медпомощь по ОМС, любая больница получает деньги от страховой компании только по факту, за каждый законченный случай. При такой минимальной загрузке платить зарплату персоналу невозможно. Поэтому было принято решение закрыть родильное отделение.
Освободившийся корпус, как говорится в релизе, займут отделения плановой хирургии, малоинвазивной хирургии, гинекологическое и урологическое. Женская консультация также продолжит работать на прежнем месте.
Ранее НГС писал, что помещения хирургии, в свою очередь, займет онкоцентр. Это масштабный проект, который реализуют в последние 4–5 лет. Более подробно об онкоцентре и ПЭТ-центре мы рассказывали в этом материале.