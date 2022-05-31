«Сказал, что мы нерентабельны». Главврач больницы № 25 объявил врачам о закрытии роддома

В Новосибирске главный врач ГКБ № 25 Сергей Астраков объявил коллективу роддома о скорейшем закрытии. Об этом сообщила одна из врачей, работающих в роддоме. В Минздраве НСО подтвердили информацию о закрытии.



— 30 мая в 9 утра было собрание, сказал, что нас закрывают, но пока приказа нет. Но было присутствие всего коллектива роддома: и медсестры, и санитары, и вообще все. Он сказал: «Всех устроим, никто не будет уволен по сокращению». Но мы вот сейчас сидим, обзваниваем все роддома города, но неонатологи, например, нигде не нужны. Звонили главному неонатологу области, она, например, вообще не в курсе, что нас закрывают. В связи с чем нас закрывают, главврач сказал, что мы нерентабельны. И это после того, как с нас были сняты потоки, — сообщила врач на условиях анонимности.

