Задержка речи и проблемы с вниманием: невролог назвала неочевидные последствия родовых травм у ребенка
Эксперт рассказала об опасных ситуациях в родах для малыша и диагностике возможных проблем в развитии из-за них
Рождение ребенка — процесс физиологический, но не самый легкий и простой, рассказывает «Доктор Питер». Для нового человека это настоящее испытание, ведь происходит полная перестройка работы его жизненно важных систем: дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других.
Кроме того, во время родов малыш испытывает дичайшие перегрузки — ему приходится протискиваться через достаточно узкие и плотные родовые пути.
Представьте: во время родов на ребенка давит сила около
Как могут аукнуться ребенку его родовые травмы и можно ли заранее узнать, будут ли проблемы в развитии, объяснила врач-невролог.
Наталья Коньшина — невролог-эпилептолог, кандидат медицинских наук, научный эксперт клиники «Прогноз», автор научно-исследовательских статей.
— Родовая травма — это повреждения, возникшие у малыша во время родов. При слове «травма» мы часто представляем себе результаты именно механического воздействия, но под родовой травмой понимаются также повреждения, вызванные нарушенным кровоснабжением, гипоксией (недостатком кислорода), токсическим действием некоторых веществ, и прочие, — рассказала врач-невролог Наталья Коньшина. — Частота родовых травм у новорожденных составляет около
Какие ситуации наиболее опасны для малышей
- Несоответствие размеров головы плода и таза матери — например, при клинически узком тазе у матери или крупном размере ребенка.
— Поэтому крайне важны наблюдение беременной и оценка размеров плода в поздние сроки беременности. Также необходимо тщательно следить за набором веса будущей мамы, — объясняет врач.
- Затяжные (более 24 часов) и стремительные (быстрее
3 часов) роды. Длительный (более 3 часов) безводный период.
- Обвития пуповиной.
- Неправильное положение плода (поперечное положение, тазовое предлежание и другие).
- Акушерские пособия во время родов (давление на живот, вытягивание плода), использование щипцов и вакуумной экстракции, нарушения биомеханики родовой деятельности (например, слабость родовой деятельности), кесарево сечение, особенно в экстренном порядке.
Родовые травмы у ребенка бывают разные: мягких тканей (кожи, мышц, подкожно-жировой клетчатки), костно-суставной системы (переломы ключицы, черепа, конечностей, ребер, вывихи суставов и прочее), внутренних органов и головного и спинного мозга. Они по-разному влияют на развитие малыша — могут сказываться на физическом состоянии и на нервной системе ребенка.
Неочевидные последствия родовой травмы
— Некоторые травмы нервной системы малыша очевидны, и врачи не пропустят их в раннем периоде, — рассказывает Наталья Коньшина. — При парезах (снижении силы мышц) конечностей, переломах костей черепа и прочих тяжелых состояниях малыша сразу же после рождения начнут восстанавливать в отделениях реанимации и выхаживания новорожденных.
Но существуют и менее очевидные, отдаленные последствия родовых травм, отмечает невролог.
Они начинают проявляться позже, по мере роста малыша. Это связано с тем, что эволюционно ребенок рождается с незрелым головным мозгом. Хотя при рождении у малыша голова достаточно большая, полностью сформированный мозг туда всё равно не поместился бы. А будь голова еще крупнее — она не позволила бы ребенку пройти через родовые пути, не застряв.
— Нервная система доношенного малыша к моменту родов уже отлично справляется с регуляцией таких процессов, как сон и бодрствование, работа сердца, дыхание, пищеварение и другие, — объясняет Наталья Коньшина. — Их регуляторные центры находятся в подкорковых структурах — стволе головного мозга. А вот сама кора головного мозга начинает активно развиваться только после рождения.
Немного анатомии
Ствол — это древняя часть нашего мозга. Она находится в его глубине, под корой больших полушарий. Именно поэтому подкорковые структуры часто называют глубинными.
Ствол мозга — небольшой по размеру: около
А на уровне варолиева моста со стволом соединяется еще одна очень важная подкорковая структура — мозжечок. Самый нижний отдел — продолговатый мозг. Ствол развивается снизу вверх (от продолговатого мозга к среднему), и в основном его развитие должно завершиться еще до рождения ребенка.
— От качества функционирования ствола мозга зависят наше самочувствие и работоспособность, — говорит врач-невролог. — В нем находятся центры, отвечающие за все жизненно важные функции: дыхание, сердцебиение, глотание, жевание, непроизвольный контроль мочеиспускания и дефекации. Ствол — связующее звено между высшими отделами мозга, телом и окружающим миром. Вся сенсорная информация (за исключением обонятельной) должна пройти через него, прежде чем попадет в кору. И от качества обработки этой информации на уровне ствола будет зависеть правильное формирование корковых отделов этих систем (речи, обработки зрительных образов, внимания и прочих).
Проблемы в развитии — последствия родовой травмы
— Все те неблагоприятные факторы, которые сопровождали малыша во время родов и вызвали, к примеру, гипоксию (нехватку кислорода) или нарушение кровоснабжения, будут особенно выраженно влиять именно на подкорковые структуры головного мозга, — объясняет Наталья Коньшина. — И могут вызывать отсроченные последствия в виде нарушений формирования речи, интеллекта, коммуникации, внимания и прочих функций нервной системы, развивающихся намного позже.
Диагностика функционального состояния этой самой глубинной, но крайне важной структуры головного мозга долгое время была затруднена, признает эксперт.
— Такие классические методы диагностики нервной системы, как НСГ (или УЗИ головного мозга — исследование, которое проводится всем детям после рождения) и ЭЭГ (графическая регистрация амплитудно-частотных характеристик электрической активности головного мозга), не дают информации о работе подкорковых структур, — отмечает невролог.
Как убрать «эффект» родовой травмы
Сейчас в арсенале неврологов есть современные нейрофизиологические исследования, помогающие в этом вопросе.
— Среди них — методика акустических стволовых вызванных потенциалов (АСВП), — говорит Наталья Коньшина. — Стволовые вызванные потенциалы регистрируются с кожи головы при помощи поверхностных электродов. Этот метод удобен благодаря его неинвазивности, быстроте, объективности, точности, количественным данным. Ответ ствола мозга на акустический сигнал стабилен и формируется у детей в самом раннем возрасте, поэтому он хорошо изучен и имеет стандартизированные нормальные значения. По итогам исследования мы получаем информацию о скорости проведения акустических сигналов на уровне ствола головного мозга. Эта скорость зависит от степени миелинизации (зрелости) проводящих путей.
Такой метод позволяет увидеть нарушение проведения сигнала у малыша в раннем возрасте, поясняет невролог. Если врачи заподозрят проблемы, то смогут мягкими методиками повлиять на улучшение миелинизации. А это позволит предупредить возможные нарушения у ребенка в будущем — еще до клинических проявлений, задолго до того, как начнут формироваться речь, внимание и другие высшие нервные функции.
— Я вовсе не призываю начинать стимулировать нервную систему с младенчества, — обращает внимание Наталья Коньшина. — Но всё же, если малыш появился на свет в результате травматичных родов, сопровождавшихся гипоксией, нарушенным кровоснабжением и другими проблемами, то таким детям требуется дополнительное наблюдение невролога и диагностика работы нервной системы. Ведь чем раньше мы обнаружим нарушения, тем более простые и мягкие методики будут использованы для восстановления функции — направлять развитие в нужном направлении гораздо легче, чем исправлять неправильно сложившиеся механизмы работы мозга.