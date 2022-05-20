Задержка речи и проблемы с вниманием: невролог назвала неочевидные последствия родовых травм у ребенка

Рождение ребенка — процесс физиологический, но не самый легкий и простой, рассказывает «Доктор Питер». Для нового человека это настоящее испытание, ведь происходит полная перестройка работы его жизненно важных систем: дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других.



Кроме того, во время родов малыш испытывает дичайшие перегрузки — ему приходится протискиваться через достаточно узкие и плотные родовые пути.

