8 болезней, которые дают о себе знать через приступы агрессии

Испытывать агрессию время от времени — абсолютно нормально: всем живым людям присущи эмоции, притом не только положительные, рассказывает «Доктор Питер». Ненормально — не брать свои чувства под контроль и направлять злобу на окружающих.



Порой агрессия может выступать симптомом опасной болезни. Подробнее об этом рассказал врач-психиатр Александр Мещеряков.

