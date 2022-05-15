8 болезней, которые дают о себе знать через приступы агрессии
Порой гнев и злость — не только реакция на стресс, но и симптомы серьезных заболеваний
Испытывать агрессию время от времени — абсолютно нормально: всем живым людям присущи эмоции, притом не только положительные, рассказывает «Доктор Питер». Ненормально — не брать свои чувства под контроль и направлять злобу на окружающих.
Порой агрессия может выступать симптомом опасной болезни. Подробнее об этом рассказал врач-психиатр Александр Мещеряков.
По словам специалиста, лишь в 12% случаев агрессия связана с психическими расстройствами.
У животных агрессивное поведение, как правило, связано с защитой собственных территорий, себя и потомства. По этой причине у них агрессия чаще всего проявляется в виде показательной демонстрации.
А вот у людей агрессия может случиться просто так: вроде ничего не угрожает, а злость всё равно есть.
Агрессию можно разделить на несколько типов:
- Вербальная: выражается в словах;
- Невербальная: мимика, позы, взгляд;
- Физическая: тут всё понятно — человек лезет в драку;
- Аутоагрессия: вид агрессии, направленный на самого себя.
В своем телеграм-канале Мещеряков перечисляет болезни и состояния, при которых у человека могут быть вспышки агрессии:
- Алкогольное опьянение и алкоголизм;
- Расстройства личности;
- Эпилепсия и эпилептоидность.
- Гипертиреоз;
- Опухоли головного мозга;
- Последствия черепно-мозговых травм;
- Деменция;
- Биполярное аффективное расстройство.
Как бороться с гневом
Как отмечает популярный психолог Михаил Лабковский, гнев и злость — естественная реакция человеческой психики на травмирующие события. Негативные эмоции не нужно подавлять, им нужно искать экологичный выход.
Ударить другого или начать поливать грязью незнакомцев в интернете — не слишком экологичные способы справиться с гневом.
По словам Лабковского, с гневом поможет справиться всё, что имитирует агрессивное действие в безопасной среде. Например, можно попробовать:
- Бегать;
- Заниматься спортом;
- Искромсать ножницами лист бумаги;
- Разбить или сломать старый ненужный предмет
Детская агрессия
А что если вы заметили, что агрессивно себя ведет ваш ребенок?
По словам Анны Васильевой, психотерапевта, руководителя международного отдела НМИЦ им. Бехтерева, не во всех случаях детская агрессия — это плохо. Существует так называемая «конструктивная агрессия», и без нее любому человеку будет трудно достичь успеха в жизни: этот вид эмоций помогает отстаивать свою позицию.
Однако детей нужно тоже учить владеть собственными эмоциями. Отрегулировать детскую агрессию помогут спорт и игры во дворе со сверстниками.
Кстати
В стрессовой ситуации бывает непросто совладать со своими чувствами. Однако нередко бывает, что успокоиться надо как можно быстрее. Что для этого можно сделать — читайте здесь.