«Развитие замедлилось на годы»: психофизиолог о том, почему дети начинают ходить и говорить всё позже

Можно ли утверждать, что благополучная и сытая жизнь приводит к замедлению развития детей?



Виктория Ефимова — психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель детской неврологической клиники «Прогноз» и центра «Логопрогноз», доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена

— Человек отличается от черепахи или от ящерицы тем, что его мозг способен изменяться в зависимости от задач, которые приходится решать, — поясняет «Доктору Питеру» психофизиолог Виктория Ефимова. — То есть то, каким будет мозг, зависит от адаптации к условиям жизни. Некоторые животные снабжены только теми возможностями, которые даны им природой при рождении. Мозг человека другой, он постоянно меняется, создавая и разрушая внутренние связи. Это работает по принципу: пользуйся или потеряешь. Так как мозг — это орган, потребляющий очень много энергии, остаются активными только те внутренние связи, которые действительно используются для адаптации.



Развитие младенца зависит от генетики, здоровья, а также от того жизненного опыта, который организуют для него родители. Ведь сам малыш не может на это повлиять.

