«Развитие замедлилось на годы»: психофизиолог о том, почему дети начинают ходить и говорить всё позже
Разбираемся с экспертом, что нужно ребенку для нормального развития
Нынешние малыши всему учатся позже, чем их родители — позже привыкают к горшку, начинают говорить и ходить, долго не могут есть твердую пищу, позже учатся писать и читать, да и молодежь остается детьми чуть ли не до 35-летнего возраста — этот феномен даже получил название «кидалтизм». Совершенно обычной в наши дни считается ситуация, когда взрослый сын живет с родителями и за их счет, потому что еще не определился, чем он хочет заниматься в жизни, рассказывает «Доктор Питер».
Но в то же время известно, что, например, во время блокады в Ленинграде голодные 14-летние подростки работали на заводах у станков и считались взрослыми.
Можно ли утверждать, что благополучная и сытая жизнь приводит к замедлению развития детей?
Виктория Ефимова — психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель детской неврологической клиники «Прогноз» и центра «Логопрогноз», доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А. И. Герцена
— Человек отличается от черепахи или от ящерицы тем, что его мозг способен изменяться в зависимости от задач, которые приходится решать, — поясняет «Доктору Питеру» психофизиолог Виктория Ефимова. — То есть то, каким будет мозг, зависит от адаптации к условиям жизни. Некоторые животные снабжены только теми возможностями, которые даны им природой при рождении. Мозг человека другой, он постоянно меняется, создавая и разрушая внутренние связи. Это работает по принципу: пользуйся или потеряешь. Так как мозг — это орган, потребляющий очень много энергии, остаются активными только те внутренние связи, которые действительно используются для адаптации.
Развитие младенца зависит от генетики, здоровья, а также от того жизненного опыта, который организуют для него родители. Ведь сам малыш не может на это повлиять.
Что надо ребенку для нормального развития
Малыш должен активно использовать все возможности мозга и тела, которые у него появляются по мере развития:
- прислушиваться к человеческой речи: слышать речь мамы — это важно для развития ребенка еще за 3 месяца до рождения, а потом с первых минут жизни;
- рассматривать лица и различные объекты;
- взаимодействовать с любящими взрослыми с помощью криков, улыбок, взглядов, звуков, речи;
- ощущать ласковые прикосновения;
- много двигаться.
Как только появляются какие-то новые возможности, ими тоже нужно пользоваться, отмечает эксперт. Иначе внутренние связи в мозге вовремя не формируются. Поэтому если малыш научился ползать, то ему нужно много ползать, научился открывать рот при виде ложки — нужно учиться есть с ложки, научился ходить — нужно много ходить и падать (падать — необходимая часть процесса обучения).
— Этот список можно продолжить, он касается всех навыков, которые появляются у малыша в первые годы жизни, — говорит психофизиолог. — Эти навыки становятся фундаментом для более сложных, которые ребенок осваивает в процессе организованного взрослыми обучения.
Что удобно для родителя, плохо для ребенка
У родителей, которые живут в экономически благополучных условиях, появляется масса возможностей воспользоваться различными приспособлениями, которые облегчают жизнь малышу, а точнее — самим маме и папе.
— Это удобно, но мозг ребенка — очень эффективный орган: если не нужно адаптироваться, то он не будет торопиться создавать внутренние связи, — объясняет эксперт. О каких удобствах идет речь:
- непромокаемые подгузники — дети позже учатся контролировать работу своего тела;
- детское питание из баночек — позже переходят на взрослую твердую пищу;
- манежи, коляски — снижается двигательная активность, дети не могут ходить пешком.
Зачем создавать себе трудности
— Проблема в том, что для формирования многих навыков у ребенка есть определенные временнЫе окна, когда всё происходит легко. Эти окна называются сенситивными периодами, — рассказывает Виктория Ефимова. — Если окно «пропущено», у ребенка пропадает желание этому учиться. Но, как вы помните, одни навыки являются фундаментом для других — более сложных.
Например, когда ребенок научился ходить, он совершенно неутомим, ему хочется практиковаться снова и снова. Но его настойчиво запихивают в коляску, потому что так удобнее родителям: он не испачкается и можно быстрее добраться туда, куда хочет мама. В итоге в 4–5 лет ребенок уже отказывается ходить самостоятельно. Он привык к тому, что его возят.
То же самое с едой. Баночка с пюре — это так удобно для мамы, а в рекламе говорят, что еще и полезно для ребенка. Ребенок сначала пытается что-то схватить из тарелки родителей, но его сажают отдельно ото всех и кормят пюре из баночки. Возможно, он даже в какой-то момент вырывает ложку из рук мамы, но мама не хочет, чтобы на кухне было грязно. Ее задача накормить ребенка быстро и не перепачкать всё вокруг. В итоге сейчас многие дети в шесть лет не умеют жевать и самостоятельно есть. Родители продолжают кормить их протертой пищей.
Самое зло — это гаджеты
— Больше всего нарушают способность ребенка к адаптации гаджеты, — объясняет психофизиолог. — Когда мама кормит ребенка еще и под мультики, он пропускает много важного для своего развития. Не чувствует текстуру пищи, момент насыщения, не рассматривает еду, так как он полностью поглощен тем, что происходит на экране.
Занимать ребенка смартфоном или планшетом — это удобно для родителей, признает эксперт.
— Многие мамы и папы искренне считают, что именно так они помогают малышу адаптироваться к современному технологичному миру. Особенно если на экране развивающие программы или игры, — рассказывает Виктория Ефимова. — Взрослые в это время заняты своими смартфонами. Но вот в чем проблема: даже дети с тяжелыми нарушениями интеллекта быстро находят в интернете любимые мультфильмы. А вот научиться самостоятельно есть им значительно труднее.
Что плохого, если ребенок пользуется гаджетами несколько часов в день:
- снижается двигательная активность;
- ребенок меньше взаимодействует с другими людьми.
И то, и другое приводит к замедлению функционального созревания мозга.
А может, это не так важно?
— Природа устроила так, что первые целенаправленные движения, которые осваивает ребенок — это движения рта (сосание), — рассказывает эксперт. — Сначала эти движения рефлекторные, но, начиная с 3–4 месяцев, ребенок получает возможность ими управлять: он открывает рот, когда видит ложку с едой.
Для еды и для речи мы используем одни и те же мышцы рта. Когда ребенок учится жевать и пить из чашки, он готовит свои мышцы к речи. Видите связь между проблемами с едой и с речью?
— А умение пользоваться столовыми приборами: разве не очевидна связь с тем, как ребенок будет учиться писать? Если он не может донести ложку с супом до рта, как он справится с ручкой и буквами в тетради? — говорит Виктория Ефимова.
Не все дети развиваются медленнее
Многие педиатры уверены, что нормы развития ребенка, которые использовались во времена СССР, нельзя использовать для оценки развития современных детей. Но психофизиолог не поддерживает эту позицию. По ее мнению, такой заметный регресс не мог произойти всего за несколько десятилетий.
— Биологический вид «человек разумный» не мог мутировать за 30–40 лет настолько, что развитие детей замедлилось на годы. Может быть дело не в детях, а в том, какие условия создают взрослые для их развития? — говорит Виктория Ефимова. — Если об этом задуматься, можно разумно подойти к использованию того, что нам дает цивилизация.
Психофизиолог отмечает, что вовсе не призывает выкинуть из дома все гаджеты. Достаточно проанализировать, сколько времени в день и для чего ребенок их использует.
— Ребенку до 3 лет гаджеты не нужны совсем, — уверена эксперт. — После трехлетия малыша разумно ограничиться 15–30 минутами экранного времени. Желательно, чтобы ребенок в это время не находился один на один с гаджетом. Смотрите мультфильмы вместе, обсуждайте, делитесь впечатлениями.
Важно понимать, что не все современные дети медленнее развиваются, говорит психофизиолог.
— У каждого родителя есть возможность замедлить или нормализовать темп развития ребенка. То, каким будет мозг вашего ребенка, во многом зависит от того, что вы делаете или НЕ делаете. Выбор за вами, — резюмирует Виктория Ефимова.