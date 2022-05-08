«Делают ее всем без разбора»: 5 процедур в кабинете стоматолога, которые вам точно не нужны

Мостовидные протезы

Раньше их широко применяли в стоматологии, чтобы заменить утраченные зубы. Врач категорически против такого метода лечения сегодня. Эксперт объясняет, что при постановке мостовидного протеза вся нагрузка распределяется на опорные зубы, которые со временем просто не выдерживают, и их приходится удалять. Мосты удлиняются, нагрузка на следующие опорные зубы увеличивается. Пациент не успеет оглянуться, как останется без зубов вовсе.

— На дворе XXI век, и сегодня отлично применяются имплантаты. Отсутствует зуб, на его место устанавливается имплантат, который полностью берет на себя нагрузку отсутствующего зуба, и пациент здоров и счастлив, — рассказывает стоматолог.

Металлокерамические и штампованные коронки

По мнению врача, это тоже прошлый век.

— Хочется верить, что штампованные больше совсем не применяют, так как ни о каком анатомическом восстановлении зуба с ее помощью, кроме как условном, говорить не приходится. Штампованная коронка представляет собой колпачок, примерно подогнанный к анатомической форме зуба. Часто зубы под такими коронками просто сгнивают из-за отсутствия герметичности и попадания слюны под коронку, — рассказывает Наталья.