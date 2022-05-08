«Делают ее всем без разбора»: 5 процедур в кабинете стоматолога, которые вам точно не нужны

Уровень доверия к людям в белых халатах в нашей стране по-прежнему очень высок. Но иногда бывает так, что из-за недостаточной компетентности врачи скорее вредят пациенту, чем помогают. Поэтому на доктора надейтесь, а сам тоже изучите вопрос. Специально для Wday.ru врач-стоматолог рассказала, каких процедур нужно сторониться, даже если вам их настойчиво предлагают.
Наталия Кадькалова — основатель и главный врач клиники La peregrina. Врач высшей категории, член ассоциации Общества по изучению цвета в стоматологии. Закончила ТГМА (Тверская государственная медицинская академия) по специальности «врач стоматолог-терапевт». Опыт работы — более 15 лет.
Отбеливание зубов содой, активированным углем, куркумой и прочими абразивами
По мнению эксперта, от таких процедур ничего, кроме вреда, ваши зубы не получат. Все абразивы просто сцарапывают верхний слой эмали, создавая временную и обманчивую белизну. После использования таких методов эмаль становится более уязвимой, появляется повышенная чувствительность. Эффект такого отбеливания проходит за пару дней, оставляя проблемы, которые в дальнейшем нужно будет решать. Отдайте предпочтение натуральным ферментам, например, ананасу или папайе. Эффект будет слабым по сравнению с ламповым отбеливанием, но хотя бы безопасным.
— Говоря об отбеливании лампой, я бы не стала отбеливать зубы предыдущей версией системы Zoom 3. Исследования показали, что во время такого отбеливания реагирует пульпа зуба, что в дальнейшем может привести к осложнениям. Выбирайте для этой процедуры лампу последнего поколения — Zoom 4. Также я рекомендую всем избегать отбеливания в салонах красоты или в торговых центрах, не имеющих медицинской лицензии на стоматологию. Это может привести к необратимым последствиям, — считает врач.
Мостовидные протезы
Раньше их широко применяли в стоматологии, чтобы заменить утраченные зубы. Врач категорически против такого метода лечения сегодня. Эксперт объясняет, что при постановке мостовидного протеза вся нагрузка распределяется на опорные зубы, которые со временем просто не выдерживают, и их приходится удалять. Мосты удлиняются, нагрузка на следующие опорные зубы увеличивается. Пациент не успеет оглянуться, как останется без зубов вовсе.
— На дворе XXI век, и сегодня отлично применяются имплантаты. Отсутствует зуб, на его место устанавливается имплантат, который полностью берет на себя нагрузку отсутствующего зуба, и пациент здоров и счастлив, — рассказывает стоматолог.
Металлокерамические и штампованные коронки
По мнению врача, это тоже прошлый век.
— Хочется верить, что штампованные больше совсем не применяют, так как ни о каком анатомическом восстановлении зуба с ее помощью, кроме как условном, говорить не приходится. Штампованная коронка представляет собой колпачок, примерно подогнанный к анатомической форме зуба. Часто зубы под такими коронками просто сгнивают из-за отсутствия герметичности и попадания слюны под коронку, — рассказывает Наталья.
Стоматолог объясняет, что металлокерамическая коронка плоха тем, что в ее состав входит металл, поверх которого наносится керамика. Соответственно, такая коронка очень объемная и требует большего сшлифовывания здоровых тканей зуба. А наша задача — сохранить как можно больше объема собственного зуба. Далее, десны не любят металл, в этой области развивается локальное воспаление, образуются зубодесневые карманы. Плюс с металлокерамикой об эстетике говорить не приходится, десна в области такого зуба выглядит синюшной.
Отдавайте предпочтения безметалловым конструкциям. Зубы прослужат гораздо дольше и целее будут.
Герметизация фиссур
— Эту процедуру очень любят в детских поликлиниках и делают ее всем без разбора. Я же с опасением отношусь к этой «простой», на первый взгляд, манипуляции. В двух словах, герметизация фиссур — это заполнение герметиком естественных щелей (фиссур) зубов. Фиссура — это важнейшее анатомическое образование на поверхности зуба, задуманное природой не просто так. Это своего рода гидравлическая разгрузка жевательных бугров, — рассказывает врач.
Эксперт объясняет, когда мы разжевываем пищу, образуется пищевой комок. Соприкосновение с поверхностью зуба очень плотное. По фиссурам как раз идет выход пищевого комка. Таким образом, фиссура разгружает давление на поверхность зуба. А если фиссура залита композитом, в этой области создается гидравлический пресс. И зачастую уже к 14 годам у детей с герметизированными в раннем возрасте фиссурами мы можем наблюдать патологическую стираемость эмали. Это в свою очередь приводит к патологии прикуса, со всеми вытекающими последствиями. Стоматолог уточняет, что к герметизации фиссур есть только одно показание — высокоинтенсивное развитие кариеса у ребенка.
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