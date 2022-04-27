Запить или потерпеть: вредно ли пить чай сразу после еды и когда правильно — отвечают врачи

Чай считается одним из самых полезных напитков в мире. Однако с ним же связано множество предрассудков. Один из них — чай якобы нельзя употреблять сразу же после приема пищи, а также непосредственно до. Чтобы развеять все сомнения, портал Wday.ru обратился с этим вопросом к экспертам в области питания.
— Что касается приема чая после еды, то все статьи в интернете, призывающие этого не делать или делать через 1–3 часа, полный бред. Пейте чай на здоровье сразу после трапезы, никакого вреда он не несет. Особенно рекомендую зеленый чай, он наиболее полезный. А черный может оказывать ненужный тонизирующий эффект, как кофе. Да и потом, по общемировым нормам нам положено выпивать около 2 литров жидкости в сутки, к ним приравнивается и зеленый чай. Так когда же мы будем выполнять эту норму, если лишим себя приема чая до и после еды, — советует врач-эндокринолог Алексей Калинчев. — Единственное, что не стоит заменять полноценный прием пищи чаем. Вот такого рода голодовка точно рано или поздно приведет к гастриту, язве, панкреатиту.
Алексей Калинчев — врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог, гинеколог. Более 20 лет в сфере эндокринологии и диетологии.
Нутрициолог Марина Бессонова также считает, что чай можно пить, когда захочется. В том числе до и после еды, но лучше выбрать зеленый.
— Основным аргументом в пользу утверждения о вреде чая после еды служит то, что напитки могут разбавлять желудочный сок и мешать процессу пищеварения. Однако никаких серьезных исследований, подтверждающих эту теорию, не имеется, — отмечает нутрициолог. — В целом изменить кислотность желудочного сока совсем не просто, и для этого потребуется достаточно большой объем жидкости. Другой вопрос, что крепкий чай или кофе в силу содержания определенных веществ могут мешать усвоению важных микро- и макроэлементов из пищи. Например, дубильные вещества, содержащиеся в крепком черном чае, ухудшают всасывание железа. Поэтому лучше отдавать предпочтение чистой воде, а также травяному или зеленому чаю.
Марина Бессонова — нутрициолог, специалист по питанию и сбалансированному образу жизни.
Как правильно пить зеленый чай
Зеленый чай не только полезен и любим многими за терпкий вкус, но и считается лучшим напитком для худеющих (после обычной воды, конечно). Дело в том, что он улучшает обмен веществ и помогает снизить жировую массу, это один из простых и проверенных способов легко похудеть к лету без вреда для здоровья.
Однако даже ради пользы не стоит пить этот чай литрами, а при некоторых заболеваниях и состояниях в особенности. В зеленом чае много кофеина, он мешает усваиваться фолиевой кислоте. Из-за кофеина этот напиток не рекомендуют при глаукоме и гипертонии.
Несколько советов перед чаепитием:
- выбирайте качественный крупнолистовой чай;
- заваривайте чай на один раз и пейте свежим;
- не добавляйте в напиток ароматизаторы и подсластители;
- выпивайте не более 3–4 кружек чая в день.
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