Запить или потерпеть: вредно ли пить чай сразу после еды и когда правильно — отвечают врачи

Чай считается одним из самых полезных напитков в мире. Однако с ним же связано множество предрассудков. Один из них — чай якобы нельзя употреблять сразу же после приема пищи, а также непосредственно до. Чтобы развеять все сомнения, портал Wday.ru обратился с этим вопросом к экспертам в области питания.



— Что касается приема чая после еды, то все статьи в интернете, призывающие этого не делать или делать через 1–3 часа, полный бред. Пейте чай на здоровье сразу после трапезы, никакого вреда он не несет. Особенно рекомендую зеленый чай, он наиболее полезный. А черный может оказывать ненужный тонизирующий эффект, как кофе. Да и потом, по общемировым нормам нам положено выпивать около 2 литров жидкости в сутки, к ним приравнивается и зеленый чай. Так когда же мы будем выполнять эту норму, если лишим себя приема чая до и после еды, — советует врач-эндокринолог Алексей Калинчев. — Единственное, что не стоит заменять полноценный прием пищи чаем. Вот такого рода голодовка точно рано или поздно приведет к гастриту, язве, панкреатиту.