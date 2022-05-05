Такие ножницы подходят не всем: 9 важных вещей, о которых молчат парикмахеры (а клиенты из-за этого страдают)
Рассказываем о моментах, которые лучше контролировать при походе к стилисту по волосам — пока не убедитесь, что полностью доверяете мастеру
Все мы знаем, что лучше доверять свои волосы профессионалам. Вот только не всегда выходим из салона счастливыми. Индустрия красоты переполнена различными услугами, и хочется попробовать все, особенно в кресле у парикмахера. Изменить прическу и цвет волос — самое простое, чтобы почувствовать себя обновленной. Но позитивное настроение останется только в том случае, если вы будете знать некоторые секреты «укротителей волос». Специально для Wday.ru несколько парикмахеров-стилистов рассказали, на что стоит обратить особое внимание при походе в салон красоты.
Филировочные ножницы подходят не всем
Очень часто парикмахеры спрашивают, филировать волосы или нет. Положительный ответ давайте только в том случае, если вас уже стригли филировочными ножницами и вам после этого было удобно укладывать волосы.
Дело в том, что не каждому типу волос подходит такая обрезка. Например, этими ножницами нельзя прореживать тонкие, редкие, шероховатые волосы (преимущественно светлых оттенков) и сильно вьющиеся локоны. Это чревато неприятными последствиями — волосы могут стать лохматыми и пушистыми. Некоторые эксперты вообще считают, что филировка создана для ленивых или неопытных мастеров, которые делают это без надобности и скрывают таким образом свои ошибки.
Вам не нужно кератиновое восстановление и полировка волос
Парикмахер и колорист Олеся Лиханова советует отказаться от кератинового восстановления волос.
— После процедуры на вид волосы становятся блестящими, гладкими и плотными, если бы не одно «но». Состав для кератинового восстановления разрушает структуру волоса, а сверху закрывает его пленкой. Получается, что блестящие волосы внутри имеют месиво. Эффект недолговечен, и после этого волосы нельзя, например, обесцветить или восстановить их структуру, — считает Олеся.
После кератинового выпрямления волосы блестят за счет того, что их лакируют сильно нагретыми силиконами, и это всего лишь красивая «обертка». Также некоторые специалисты поднимают вопрос о вреде формальдегида, выделяющегося при процедуре.
По мнению парикмахера-колориста и владелицы Hair studio Марины Лапкиной, самые бессмысленные и даже вредные салонные процедуры — это также кератин и ботокс для волос. Сначала волосы выглядят гладкими и блестящими, но при вымывании становятся сухими и ломкими.
— Еще бесполезная история — полировка волос, которая обещает, что исчезнут все секущиеся кончики. На самом деле процедура этого не обеспечивает — вам срезают много того, что не нужно срезать. Поэтому от услуги полировки тоже лучше отказаться, — объясняет Марина.
Частая стрижка — не панацея для быстрого роста волос
Существует мнение, что если подравниваешь волосы раз в полтора месяца, они растут быстрее. Но волосы — это не растение, которое прищипывают на кончике, и оно дает новые ростки. И ножницы в этом случае не играют роль умного садовода.
— Всё, что вам нужно, это поддерживать волосы в здоровом состоянии, ухаживать за кончиками и подрезать волосы пару раз в год. Поверьте, этого достаточно, — считает звездный стилист Жюстин Маржан.
Нет непослушных волос, есть неудачный уход и стрижка
Если утренний стайлинг стал занимать много времени и результат укладки перестал удовлетворять, вам нужно поменять мастера. Ищите профессионала, который подберет стрижку, подходящую именно вам. Мастер должен обратить внимание на структуру и направление роста волос, их жесткость, форму головы, овал и черты лица.
Лучше недостричь, чем перестричь
Рассмотрим случай, когда клиентка приходит к мастеру и заказывает определенную длину волос, например, не выше мочки уха. Мастер начинает снимать длину с мокрых волос и делает ровно по ухо. Но после сушки феном волосы приподнимаются и становятся короче, чем задумано. Следите за тем, чтобы мастер не увлекся, состригая волосы. Особенно это опасно, когда дело касается челки, здесь важен каждый миллиметр. На мокрых волосах должен быть запас длины.
Не стоит делать окрашивание и стричь кончики перед поездкой на море
— Перед морем я советую увлажняющий уход, можно сделать очищение, детокс и увлажнение, хорошо напитать волосы, чтобы они не пересохли. С собой в отпуск взять термозащиту и все увлажняющие средства, а делать окрашивание лучше после моря, потому что на солнце волосы выгорают и весь результат может выгореть или смыться, — считает стилист по волосам Дарья Гриненко-Гофман.
Если выпадают волосы, нужно идти не к парикмахеру, а к трихологу
Причину ломкости, выпадения и сечения волос нужно искать прежде всего внутри организма. Дерматолог-трихолог вам в помощь. Без анализов крови и уровня гормонов невозможно понять, от чего происходят неблагоприятные изменения. Три дорогие ампулы от мастера парикмахерских искусств точно не смогут решить проблему вашего здоровья.
Парикмахер не должен превращаться в менеджера по продажам
Во многих салонах принято начислять бонусы за продажу косметики, дополнительных услуг и процедур. Если вы пришли с определенной целью — подстричься, сделать укладку или покрасить волосы, не ведитесь на маркетинговые уловки. Приобретите банку чудодейственного бальзама в следующий раз, когда прочитаете и проконсультируетесь у профессионала о его «лечебном» эффекте. Обратите внимание на то, как ведет себя мастер, он не должен превращаться в активного менеджера по продажам.
Превращение из брюнетки в блондинку займет не один месяц
Иногда хочется изменить жизнь, а для этого в первую очередь кардинально поменять цвет волос. Прежде чем затеять грандиозные перемены, нужно знать, что дело это не быстрое. Например, чтобы из брюнетки превратиться в блондинку, понадобится несколько сеансов. Щадящий способ постепенного осветления волос предусматривает несколько походов к мастеру, и не чаще, чем раз в три недели. То есть на преображение понадобится не один месяц. Если вам предложили сделать всё за раз, найдите другого мастера.
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