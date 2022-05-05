Такие ножницы подходят не всем: 9 важных вещей, о которых молчат парикмахеры (а клиенты из-за этого страдают)

Филировочные ножницы подходят не всем

Очень часто парикмахеры спрашивают, филировать волосы или нет. Положительный ответ давайте только в том случае, если вас уже стригли филировочными ножницами и вам после этого было удобно укладывать волосы.

Дело в том, что не каждому типу волос подходит такая обрезка. Например, этими ножницами нельзя прореживать тонкие, редкие, шероховатые волосы (преимущественно светлых оттенков) и сильно вьющиеся локоны. Это чревато неприятными последствиями — волосы могут стать лохматыми и пушистыми. Некоторые эксперты вообще считают, что филировка создана для ленивых или неопытных мастеров, которые делают это без надобности и скрывают таким образом свои ошибки.

Вам не нужно кератиновое восстановление и полировка волос

Парикмахер и колорист Олеся Лиханова советует отказаться от кератинового восстановления волос.

— После процедуры на вид волосы становятся блестящими, гладкими и плотными, если бы не одно «но». Состав для кератинового восстановления разрушает структуру волоса, а сверху закрывает его пленкой. Получается, что блестящие волосы внутри имеют месиво. Эффект недолговечен, и после этого волосы нельзя, например, обесцветить или восстановить их структуру, — считает Олеся.