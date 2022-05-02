(Не) просто ногу свело: почему немеют пальцы на ногах и когда это опасно — отвечают врачи

Пальцы на ногах немеют по разным причинам, поэтому не стоит сразу бить тревогу. Это может случиться просто из-за неудобной позы. Но важно знать, всегда ли такое состояние безобидно, чтобы вовремя принять меры. Наши коллеги из Wday.ru спросили у врачей, когда стоит обратить на этот симптом особое внимание и на какие скрытые заболевания он может указывать.
Почему немеют пальцы на ногах
Чаще всего онемение появляется после физических нагрузок или при защемлении нерва. Нежелательно долго сидеть в неудобной позе или носить тесную обувь. К внешним причинам относят мозоли и травмы, которые приводят к повреждению нервных окончаний.
Появиться онемение может и при серьезных проблемах со здоровьем, например остеохондрозе поясничного отдела позвоночника (90% случаев онемения), сахарном диабете, рассеянном склерозе, болезни Рейно, а также из-за дефицита витамина В12 и гормональных нарушений. И это далеко не все заболевания, при которых врачи наблюдают в том числе онемение конечностей.
— Ломота в мышцах и суставах, особенно рук и ног, как правило связана с внутренними отеками. Это общие боли в суставах, болезненность, скованность, кистевой туннельный синдром (боль, покалывание, слабость или онемение в кисти, пальцах или предплечье), предплюсневой туннельный синдром — аналогичный кистевому, но с неприятными ощущениями в нижней части и пальцах ног. Очень часто эти неприятные ощущения — признак гипотериоза. То есть сбоев в работе щитовидной железы. Она вырабатывает три гормона: тироксин, трийодтиронин и тиреокальцитонин. Без них невозможны усвоение питательных веществ и нормальная работа всех систем организма. Если по какой-то причине гормонов становится слишком много (гипертиреоз) или мало (гипотиреоз), организм начинает подавать сигналы бедствия, — объясняет эндокринолог Елена Дегтярева.
Елена Дегтярева — врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук.
Также онемение конечностей может вызвать межпозвонковая грыжа. Мы собрали главное об этом диагнозе и спросили у специалистов, когда пора к врачу и какие симптомы должны настораживать.
— В первой стадии дегенерации диска пациент испытывает боль, соответствующую проекции изменений. При нарушениях в поясничном отделе — боль в пояснице, которая может отдавать в ногу. Врачебный термин — люмбалгия или люмбоишиалгия. При шейном — боль в шее, может отдавать в руку — цервикалгия или цервикобрахиалгия. Боль при этом носит механический характер, усиливается при определенных движениях, а в покое стихает. Во второй и третьей стадиях — протрузии, экструзии — часть смещенного диска касается нерва и вызывает усиление боли, онемение, слабость мышц конечности. В острой стадии это сопровождается изменением осанки, резким ограничением движений в позвоночнике. Пациент испытывает резкие прострелы по типу удара тока при кашле и натуживании, иногда нарушаются тазовые функции, — рассказывает невролог Андрей Морозов.
Андрей Морозов — врач-невролог, заведующий вторым неврологическим отделением «Новой больницы».
Что делать, если немеют пальцы на ногах
При онемении конечностей обратитесь к терапевту, особенно если такая проблема повторяется регулярно. В домашних условиях можно только улучшить кровоток и снять напряжение.
Рассказываем, как это сделать:
- Примите удобную позу, лучше сядьте на стул.
- Снимите обувь и подвигайте стопой в разных направлениях. Делайте плавные движения, сначала вверх и вниз, в стороны, затем круговые вращения. Упражнения улучшат кровоток.
- Сделайте теплые ванночки для ног. Добавьте в воду экстракт хвои. Длительность процедуры — 10 минут.
- Сделайте массаж стоп, растирайте каждый палец от верха до низа.
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