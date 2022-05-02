(Не) просто ногу свело: почему немеют пальцы на ногах и когда это опасно — отвечают врачи

Пальцы на ногах немеют по разным причинам, поэтому не стоит сразу бить тревогу. Это может случиться просто из-за неудобной позы. Но важно знать, всегда ли такое состояние безобидно, чтобы вовремя принять меры. Наши коллеги из Wday.ru спросили у врачей, когда стоит обратить на этот симптом особое внимание и на какие скрытые заболевания он может указывать.



Почему немеют пальцы на ногах

Чаще всего онемение появляется после физических нагрузок или при защемлении нерва. Нежелательно долго сидеть в неудобной позе или носить тесную обувь. К внешним причинам относят мозоли и травмы, которые приводят к повреждению нервных окончаний.