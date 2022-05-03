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«Авантюристка и озорная девчонка»: 80-летняя пенсионерка катается на сапборде и учит английский

Галина Стерехова считает, что поддерживать тонус ей помогает сибирский характер

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Галина Алексеевна говорит, что ей двадцать лет до ста

Галина Алексеевна говорит, что ей двадцать лет до ста

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На живописный берег Енисея подъезжает «паркетник» с закрепленным на крыше сапбордом (доска, на которой плавают стоя, управляя с помощью одного длинного весла. — Прим. ред.). С пассажирского сиденья лихо выскакивает женщина в теплом пуховике и гидроштанах. Только вблизи замечаешь, что возраст у нее уже почтенный. Лицо, испещренное морщинками, быстрые движения, глаза горят от предвкушения.

Галина Стерехова в 80 лет научилась кататься на сапборде

Галина Стерехова в 80 лет научилась кататься на сапборде

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— На сапборде-то я быстро научилась, — с ходу начинает рассказывать она, — а вот до этого на байдарках сплавлялась, так там грести нужно очень активно. Один раз с лету на валун засели. Но голова сработала, я лодку покачала, сползла с этого камня, и дальше поплыли.

Экстремалку зовут Галина Стерехова. Она в самом прямом смысле «ребенок войны» — родилась 22 июня 1941 года. Всю жизнь прожила в Красноярске, работала преподавателем в Красноярском инженерно-строительном институте, написала несколько учебных пособий, которые и у современных студентов в большой цене.

— Мне двадцать лет до ста, — так комментирует свой возраст Галина Алексеевна. — А неусидчивой я была всегда. В молодости могла спонтанно сорваться в отпуск. Помню, внезапно сгребла детей в охапку и махнула из Сибири в теплый Узбекистан. Ну и физкультурой, конечно, старалась всегда заниматься. Да что у нас в Союзе-то было: беговые лыжи да велосипед.

Перед заплывом нужно обязательно размять суставы

Перед заплывом нужно обязательно размять суставы

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Натянув гидрожилет, Галина Алексеевна взбирается на сапборд, который уже спустила на воду ее дочь Надежда. Сегодня решила покататься сидя: разволновалась, когда увидела, что мы приехали с фотографом и видеооператором, боялась потерять равновесие. А вообще, признаётся, уже и на коленях умеет, и стоя учится, хотя координация в 80 лет уже не та, что прежде.

— Я сюда приезжаю еще и ради природы. Вы посмотрите, какая у нас на Енисее красота! Вот эта скала знаете как называется? Собакинский Бык! Такое тут умиротворение, тишина, — делится впечатлениями спортсменка.

Во время сплава можно насладиться живописными скалами на берегу Енисея

Во время сплава можно насладиться живописными скалами на берегу Енисея

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Дочь Надежда смотрит на Галину Алексеевну с теплой улыбкой:

— Это же я ее вытащила, знала, что всегда поддержит любую авантюру. Ну а я всё продумала заранее: мама хорошо стоит на лыжах на беговых, стоит на коньках, каталась на велосипеде. А в чём, собственно, проблема? Главное — соблюсти все меры предосторожности, пройти, как говорится, подготовку, чтобы понимать, какие могут быть последствия, и всё. Она согласилась, и этого было достаточно.

Галина Алексеевна вместе с дочкой Надеждой

Галина Алексеевна вместе с дочкой Надеждой

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Любви к жизни и энтузиазма у Галины Алексеевны не занимать. Помимо водных развлечений бабушка обожает кататься на электросамокате, долгое время занималась гимнастикой цигун, недавно начала изучать английский язык: посещает онлайн-уроки и смотрит англоязычные лекции на YouTube. Даже на вопрос, готова ли прыгнуть с парашютом, пожимает плечами:

— А почему нет? Страшно, конечно, но интересно! Но этим летом у меня другие планы. Видела, как дочка и внучка катаются на моноколесе, тоже хочу его покорить, буду тренироваться.

Женщина сокрушается, что кроме дочери никто не разделяет ее активный образ жизни. Подруги-ровесницы сидят у телевизора, тридцатилетние внуки — с головой в компьютерах и смартфонах.

— У меня мужа не стало почти два года назад. А прожили мы с ним душа в душу 52 года. Его уход очень сильно меня подкосил. Но жить и любить жизнь не перестану, у меня такая прекрасная семья! — говорит наша героиня.

Физкультурница уверенно управляется с веслом

Физкультурница уверенно управляется с веслом

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Галина Алексеевна попросила дочь остаться на берегу и сделала несколько больших кругов по заводи в одиночестве, так сказать, для разминки. Уверенно взяла весло и повела надувную доску в нужном направлении. Потянула плечи, вдохнула полной грудью. Потом вернулась за дочерью:

— Теперь ты рулевой, я сзади посижу.

На закате семья отправляется поплавать около обледенелых берегов

На закате семья отправляется поплавать около обледенелых берегов

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Через минуту обе физкультурницы уже машут нам с середины реки. Кричат:

— Не ждите нас! Мы во-о-он туда поплывем, там еще лед на Енисее не растаял, это особый кайф — его сапбордом разбивать!

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бабушкасапборд
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