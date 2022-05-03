«Авантюристка и озорная девчонка»: 80-летняя пенсионерка катается на сапборде и учит английский

Экстремалку зовут Галина Стерехова. Она в самом прямом смысле «ребенок войны» — родилась 22 июня 1941 года. Всю жизнь прожила в Красноярске, работала преподавателем в Красноярском инженерно-строительном институте, написала несколько учебных пособий, которые и у современных студентов в большой цене.



— Мне двадцать лет до ста, — так комментирует свой возраст Галина Алексеевна. — А неусидчивой я была всегда. В молодости могла спонтанно сорваться в отпуск. Помню, внезапно сгребла детей в охапку и махнула из Сибири в теплый Узбекистан. Ну и физкультурой, конечно, старалась всегда заниматься. Да что у нас в Союзе-то было: беговые лыжи да велосипед.