«Авантюристка и озорная девчонка»: 80-летняя пенсионерка катается на сапборде и учит английский

На живописный берег Енисея подъезжает «паркетник» с закрепленным на крыше сапбордом (доска, на которой плавают стоя, управляя с помощью одного длинного весла. — Прим. ред.). С пассажирского сиденья лихо выскакивает женщина в теплом пуховике и гидроштанах. Только вблизи замечаешь, что возраст у нее уже почтенный. Лицо, испещренное морщинками, быстрые движения, глаза горят от предвкушения.
— На сапборде-то я быстро научилась, — с ходу начинает рассказывать она, — а вот до этого на байдарках сплавлялась, так там грести нужно очень активно. Один раз с лету на валун засели. Но голова сработала, я лодку покачала, сползла с этого камня, и дальше поплыли.
Экстремалку зовут Галина Стерехова. Она в самом прямом смысле «ребенок войны» — родилась
— Мне двадцать лет до ста, — так комментирует свой возраст Галина Алексеевна. — А неусидчивой я была всегда. В молодости могла спонтанно сорваться в отпуск. Помню, внезапно сгребла детей в охапку и махнула из Сибири в теплый Узбекистан. Ну и физкультурой, конечно, старалась всегда заниматься. Да что у нас в Союзе-то было: беговые лыжи да велосипед.
Натянув гидрожилет, Галина Алексеевна взбирается на сапборд, который уже спустила на воду ее дочь Надежда. Сегодня решила покататься сидя: разволновалась, когда увидела, что мы приехали с фотографом и видеооператором, боялась потерять равновесие. А вообще, признаётся, уже и на коленях умеет, и стоя учится, хотя координация в 80 лет уже не та, что прежде.
— Я сюда приезжаю еще и ради природы. Вы посмотрите, какая у нас на Енисее красота! Вот эта скала знаете как называется? Собакинский Бык! Такое тут умиротворение, тишина, — делится впечатлениями спортсменка.
Дочь Надежда смотрит на Галину Алексеевну с теплой улыбкой:
— Это же я ее вытащила, знала, что всегда поддержит любую авантюру. Ну а я всё продумала заранее: мама хорошо стоит на лыжах на беговых, стоит на коньках, каталась на велосипеде. А в чём, собственно, проблема? Главное — соблюсти все меры предосторожности, пройти, как говорится, подготовку, чтобы понимать, какие могут быть последствия, и всё. Она согласилась, и этого было достаточно.
Любви к жизни и энтузиазма у Галины Алексеевны не занимать. Помимо водных развлечений бабушка обожает кататься на электросамокате, долгое время занималась гимнастикой цигун, недавно начала изучать английский язык: посещает онлайн-уроки и смотрит англоязычные лекции на YouTube. Даже на вопрос, готова ли прыгнуть с парашютом, пожимает плечами:
— А почему нет? Страшно, конечно, но интересно! Но этим летом у меня другие планы. Видела, как дочка и внучка катаются на моноколесе, тоже хочу его покорить, буду тренироваться.
Женщина сокрушается, что кроме дочери никто не разделяет ее активный образ жизни. Подруги-ровесницы сидят у телевизора, тридцатилетние внуки — с головой в компьютерах и смартфонах.
— У меня мужа не стало почти два года назад. А прожили мы с ним душа в душу
Галина Алексеевна попросила дочь остаться на берегу и сделала несколько больших кругов по заводи в одиночестве, так сказать, для разминки. Уверенно взяла весло и повела надувную доску в нужном направлении. Потянула плечи, вдохнула полной грудью. Потом вернулась за дочерью:
— Теперь ты рулевой, я сзади посижу.
Через минуту обе физкультурницы уже машут нам с середины реки. Кричат:
— Не ждите нас! Мы во-о-он туда поплывем, там еще лед на Енисее не растаял, это особый кайф — его сапбордом разбивать!