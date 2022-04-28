3 детских диагноза, которых на самом деле не существует, — но врачи их все равно ставят

«Доктор Питер» совместно с педиатром, патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой разбирался в реальных и устаревших терминах.



Елена Парецкая — педиатр, патофизиолог, иммунолог.

Со временем диагнозы меняются

Педиатрическая наука не стоит на месте, врачи постоянно узнают что-то новое о работе детского организма, всё больше углубляясь в детали. По мере того как мы всё больше узнаем о детских болезнях, меняются и диагнозы в международной классификации.



Поэтому те из них, которые выставлялись в прошлом веке, сегодня уже некорректны, от них стоит отказаться — выяснена истинная суть происходящего.



К таким диагнозам относят «любимые» многими родителями и педиатрами старой школы ВСД, дисбактериоз и ДЖВП. Сегодня в МКБ-10 этих патологий нет. Но почему?



Дисбактериоз: бактерии не виноваты

В разные годы проблемы пищеварения, которые не могут быть объяснены очевидными причинами (инфекция, отведение, хирургические патологии), называли разными аббревиатурами. Это были ФРЖ (функциональное расстройство желудка), потом дискинезия пищеварительного тракта, а затем нашелся универсальный диагноз.

