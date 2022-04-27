Новосибирцев бесплатно протестируют на ВИЧ и гепатит C: график работы тест-мобиля в мае
Результат можно получить через 15 минут
В Новосибирске объявлен график работы передвижного пункта профилактики ВИЧ на май, сообщает пресс-центр мэрии города.
Это тестирование проводится бесплатно — в рамках проекта по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения «Знаю! Уверен!». В тест-мобиле делают экспресс-тест на ВИЧ и гепатит С, результаты выдают через 15 минут.
Публикуем расписание работы.
В указанные дни тест-мобиль будет работать с 14:00 до 19:00.
4 мая — ТРЦ «Золотая Нива», метро «Золотая Нива».
6 мая — привокзальная площадь вокзала «Экспресс-пригород».
11 мая — улица Гидромонтажная, 50, площадка возле магазина «Мария-Ра».
13 мая — площадь Калинина, улица Дуси Ковальчук, 179/2.
15 мая — Первомайский сквер.
16 мая — площадь Пименова (ГПНТБ).
18 мая — улица Новосибирская, 20/1.
20 мая — площадь Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2.
23 мая — проспект Дзержинского 2/2, метро «Березовая роща».
25 мая — проспект Карла Маркса, 49, площадка перед кинотеатром «Аврора».
27 мая — привокзальная площадь вокзала «Экспресс-пригород».
30 мая — улица Богдана Хмельницкого, 40. ДК им. М. Горького.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске в тест-мобилях каждый десятый пришедший узнает о положительном результате на ВИЧ.