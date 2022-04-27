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Новосибирцев бесплатно протестируют на ВИЧ и гепатит C: график работы тест-мобиля в мае

Результат можно получить через 15 минут

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В тест-мобиле постоянно работают рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Лаборант и консультант — в защитных масках и перчатках

В тест-мобиле постоянно работают рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Лаборант и консультант — в защитных масках и перчатках

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В Новосибирске объявлен график работы передвижного пункта профилактики ВИЧ на май, сообщает пресс-центр мэрии города.

Это тестирование проводится бесплатно — в рамках проекта по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения «Знаю! Уверен!». В тест-мобиле делают экспресс-тест на ВИЧ и гепатит С, результаты выдают через 15 минут.

Публикуем расписание работы.

В указанные дни тест-мобиль будет работать с 14:00 до 19:00.

4 мая — ТРЦ «Золотая Нива», метро «Золотая Нива».

6 мая — привокзальная площадь вокзала «Экспресс-пригород».

11 мая — улица Гидромонтажная, 50, площадка возле магазина «Мария-Ра».

13 мая — площадь Калинина, улица Дуси Ковальчук, 179/2.

15 мая — Первомайский сквер.

16 мая — площадь Пименова (ГПНТБ).

18 мая — улица Новосибирская, 20/1.

20 мая — площадь Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2.

23 мая — проспект Дзержинского 2/2, метро «Березовая роща».

25 мая — проспект Карла Маркса, 49, площадка перед кинотеатром «Аврора».

27 мая — привокзальная площадь вокзала «Экспресс-пригород».

30 мая — улица Богдана Хмельницкого, 40. ДК им. М. Горького.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске в тест-мобилях каждый десятый пришедший узнает о положительном результате на ВИЧ.

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