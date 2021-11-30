В Новосибирске в тест-мобилях каждый десятый пришедший узнает о положительном результате на ВИЧ

В Новосибирске ежегодно в тест-мобилях проводится около 3–3,5 тысячи анализов на ВИЧ, сообщил на пресс-конференции ТАСС руководитель новосибирской общественной организации «Гуманитарный проект» Денис Камалдинов. Из них каждый десятый получает положительный результат.
— Эффективность порядка 10%. Около 300 человек в год, по результатам тестов, оказываются ВИЧ-положительными. Это много. Эффективность работы тест-мобиля в разы выше, чем при рутинном тестировании в медучреждениях. И это связано с более высокой мотивацией людей, — объяснил Денис Камалдинов. — При этом общие темпы прироста новых случаев снижаются. И основной фактор связан с тем, что всё большее количество людей принимают антиретровирусную терапию. Человек, приверженный терапии, достигает неопределяемой вирусной нагрузки и не может передать ВИЧ.
Он добавил, что Новосибирская область получает препараты от ВИЧ на сумму около 1 миллиарда рублей и еще региональный Минздрав вкладывает собственные ресурсы — около 50 миллионов. Это позволяет подбирать более эффективные схемы для людей.
— Те люди с ВИЧ, с которыми работает НКО, более 25% из них находятся в очень трудной жизненной ситуации. В этих семьях может не хватать денег даже на еду. Благодаря мэрии Новосибирска практикуем поддержку продуктовыми наборами нуждающихся и приверженных терапии людей. Благодаря фонду президентских грантов практикуем такую же поддержку в области. Мы посчитали, что нам нужно порядка 3 миллионов рублей в год на них, и это покрыло бы нужды наиболее нуждающихся, особенно в районах области, — сказал Денис Камалдинов.
Особое внимание уделяется женщинам с ВИЧ в уязвимом положении.
— Порядка 30% женщин, которые проходят через наш кабинет равного консультирования, имеют проблемы с приверженностью или бросают прием препаратов после родов. Около 20% — это многодетные семьи, которые состоят у нас на учете, — объяснила председатель пациентской общественной организации «Остров» Таисия Ланюгова.
В начале ноября стало известно, что в 2021 году в Новосибирской области зарегистрировали около 2 тысяч новых случаев заражения ВИЧ.
В мае мы рассказывали историю Светланы — равного консультанта. Она помогает людям с ВИЧ принять свой статус и начать лечение. Сибирячка много улыбается и смеется, хотя говорит о мрачных и жутких вещах из личной жизни. Когда она узнала о своем диагнозе, то по глупости поверила в байку, что ВИЧ — это заговор и афера, и вместе с супругом отказалась от приема лекарств. В итоге потеряла любимого человека — он умер из-за болезни на фоне ВИЧ-инфекции.