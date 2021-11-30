В Новосибирске в тест-мобилях каждый десятый пришедший узнает о положительном результате на ВИЧ

Он добавил, что Новосибирская область получает препараты от ВИЧ на сумму около 1 миллиарда рублей и еще региональный Минздрав вкладывает собственные ресурсы — около 50 миллионов. Это позволяет подбирать более эффективные схемы для людей.

— Те люди с ВИЧ, с которыми работает НКО, более 25% из них находятся в очень трудной жизненной ситуации. В этих семьях может не хватать денег даже на еду. Благодаря мэрии Новосибирска практикуем поддержку продуктовыми наборами нуждающихся и приверженных терапии людей. Благодаря фонду президентских грантов практикуем такую же поддержку в области. Мы посчитали, что нам нужно порядка 3 миллионов рублей в год на них, и это покрыло бы нужды наиболее нуждающихся, особенно в районах области, — сказал Денис Камалдинов.

Особое внимание уделяется женщинам с ВИЧ в уязвимом положении.

— Порядка 30% женщин, которые проходят через наш кабинет равного консультирования, имеют проблемы с приверженностью или бросают прием препаратов после родов. Около 20% — это многодетные семьи, которые состоят у нас на учете, — объяснила председатель пациентской общественной организации «Остров» Таисия Ланюгова.