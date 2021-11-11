С начала года в НСО зарегистрировали около 2 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. Власти цифрами довольны

С начала 2021 года в Новосибирской области зарегистрировали около 2 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. Специалисты назвали эти цифры хорошими. Данные назвала главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ в Сибирском федеральном округе, главный врач ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница № 1 » Лариса Позднякова. По ее словам, уменьшение количества заболевших ВИЧ-инфекцией как в России, так и в Новосибирской области фиксируют с 2018 года.



— Снижение по показателю пораженности — в три раза, сегодня он составляет 71,1 на 100 тысяч населения, это очень хорошие цифры. У нас сегодня прирост новых случаев в год значительно уменьшился. С начала года мы зарегистрировали около 2 тысяч новых случаев, хотя всегда эти цифры были гораздо больше. У нас хорошая динамика по вертикальному пути передачи (от матери к ребенку. — Прим. ред.), сейчас этот показатель составляет 1,4%, — сказала Позднякова в ходе окружной конференции по противодействию ВИЧ-инфекции, проходящей в Новосибирске.