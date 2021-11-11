С начала года в НСО зарегистрировали около 2 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. Власти цифрами довольны

В НСО снизилась передача ВИЧ от матери к ребенку
С начала 2021 года в Новосибирской области зарегистрировали около 2 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. Специалисты назвали эти цифры хорошими. Данные назвала главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ в Сибирском федеральном округе, главный врач ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница
— Снижение по показателю пораженности — в три раза, сегодня он составляет 71,1 на 100 тысяч населения, это очень хорошие цифры. У нас сегодня прирост новых случаев в год значительно уменьшился. С начала года мы зарегистрировали около 2 тысяч новых случаев, хотя всегда эти цифры были гораздо больше. У нас хорошая динамика по вертикальному пути передачи (от матери к ребенку. — Прим. ред.), сейчас этот показатель составляет 1,4%, — сказала Позднякова в ходе окружной конференции по противодействию ВИЧ-инфекции, проходящей в Новосибирске.
Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ, департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского городского центра СПИДа Алексей Мазус назвал Новосибирскую область сложным регионом. По его информации, уровень заболеваемости здесь, как и в Сибири в целом, выше среднероссийского из-за распространения ВИЧ-инфекции среди наркозависимых.
— Сегодня мы видим коренным образом меняющийся осторожно благополучный тренд на снижение количества новых случаев ВИЧ-инфекции. Очень серьезные данные по передаче ВИЧ ребенку от матери в регионе показывают благополучную картину, большая часть детей рождаются и растут здоровыми, — отметил Алексей Мазус.
Также главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ уточнил, что пациентам с ВИЧ-инфекцией необходимо вакцинироваться против COVID-19.
— Кажется, уж наши больные должны понимать в вопросах вирусологии в связи с тем, что они живут с вирусом, они каждый день борются с вирусом. Но даже среди наших пациентов находятся люди, которые не хотят вакцинироваться. Для них это важно в первую очередь. Хочу призвать в ближайшее время сделать прививку, потому что это дает возможность полноценной жизни в привычных условиях, — сказал Мазус.
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