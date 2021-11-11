11 ноября четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 70.69
eur 81.79
Тема дняНазвана причина смерти блогера из Новосибирска
Все новости
Все новости

С начала года в НСО зарегистрировали около 2 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. Власти цифрами довольны

Такие показатели специалисты назвали хорошими

1 419
25Обсудить

Поделиться

Поделиться

В НСО снизилась передача ВИЧ от матери к ребенку

С начала 2021 года в Новосибирской области зарегистрировали около 2 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. Специалисты назвали эти цифры хорошими. Данные назвала главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ в Сибирском федеральном округе, главный врач ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница № 1» Лариса Позднякова. По ее словам, уменьшение количества заболевших ВИЧ-инфекцией как в России, так и в Новосибирской области фиксируют с 2018 года.

— Снижение по показателю пораженности — в три раза, сегодня он составляет 71,1 на 100 тысяч населения, это очень хорошие цифры. У нас сегодня прирост новых случаев в год значительно уменьшился. С начала года мы зарегистрировали около 2 тысяч новых случаев, хотя всегда эти цифры были гораздо больше. У нас хорошая динамика по вертикальному пути передачи (от матери к ребенку. — Прим. ред.), сейчас этот показатель составляет 1,4%, — сказала Позднякова в ходе окружной конференции по противодействию ВИЧ-инфекции, проходящей в Новосибирске.

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ, департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского городского центра СПИДа Алексей Мазус назвал Новосибирскую область сложным регионом. По его информации, уровень заболеваемости здесь, как и в Сибири в целом, выше среднероссийского из-за распространения ВИЧ-инфекции среди наркозависимых.

— Сегодня мы видим коренным образом меняющийся осторожно благополучный тренд на снижение количества новых случаев ВИЧ-инфекции. Очень серьезные данные по передаче ВИЧ ребенку от матери в регионе показывают благополучную картину, большая часть детей рождаются и растут здоровыми, — отметил Алексей Мазус.

Также главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ уточнил, что пациентам с ВИЧ-инфекцией необходимо вакцинироваться против COVID-19.

— Кажется, уж наши больные должны понимать в вопросах вирусологии в связи с тем, что они живут с вирусом, они каждый день борются с вирусом. Но даже среди наших пациентов находятся люди, которые не хотят вакцинироваться. Для них это важно в первую очередь. Хочу призвать в ближайшее время сделать прививку, потому что это дает возможность полноценной жизни в привычных условиях, — сказал Мазус.

В мае сибирячка с ВИЧ заявила об издевательствах в роддоме. Также почитайте реальную историю, как живет новосибирская пара, где у одного из супругов ВИЧ.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

СПИДВИЧ в Новосибирскевакцинация от COVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...