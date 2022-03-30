На Алтае зарегистрировали первый укус клеща в этом году

28 марта в Республике Алтай зарегистрировали первый случай укуса клеща в этом году. Пострадала
— Она была застрахована на случай присасывания клеща, поэтому при обращении в районную больницу ей удалили переносчика и бесплатно ввели иммуноглобулин против клещевого энцефалита, а также назначили профилактический прием антибиотиков для профилактики других инфекций, возбудителями которых может быть заражен клещ, — сообщает управление Роспотребнадзора по Республике Алтай.
Жителей и туристов предупреждают о том, что на Алтае клещи уже появляются в тех местах, где сошел снег. Поэтому людям рекомендуют использовать средства защиты.
В Новосибирской области готовиться к сезону клещевого энцефалита начали в конце февраля. В прошлом году им заразились 73 жителя региона, двое умерли. Первый укус клеща в НСО в 2021 году зарегистрировали в начале апреля. НГС объяснил в инструкции, что делать тем, кого укусили.