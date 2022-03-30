На Алтае зарегистрировали первый укус клеща в этом году

28 марта в Республике Алтай зарегистрировали первый случай укуса клеща в этом году. Пострадала 45-летняя женщина в Усть-Канском районе.



— Она была застрахована на случай присасывания клеща, поэтому при обращении в районную больницу ей удалили переносчика и бесплатно ввели иммуноглобулин против клещевого энцефалита, а также назначили профилактический прием антибиотиков для профилактики других инфекций, возбудителями которых может быть заражен клещ, — сообщает управление Роспотребнадзора по Республике Алтай.

