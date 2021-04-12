В Новосибирской области зарегистрировали первый укус клеща
В Новосибирской области зарегистрировали первый на территории региона укус клеща. Женщина отдыхала на садовом участке в Ордынском районе на прошлой неделе.
— Зарегистрирован первый укус клеща на территории Новосибирской области — это посещение Ордынского района в окрестностях деревни Новый Шарап. Женщина обратилась в медорганизацию по поводу присасывания клеща. Его исследовали — не нашли вируса клещевого энцефалита и боррелиоза, — рассказал на оперативном совещании руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.
В середине марта Роспотребнадзор Новосибирской области зарегистрировал первое в этом году сообщение об укусе клеща, но житель региона пострадал в Алтайском крае.