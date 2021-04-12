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В Новосибирской области зарегистрировали первый укус клеща

Женщина отдыхала на садовом участке

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Клеща исследовали и опасных для человека болезней не нашли

Клеща исследовали и опасных для человека болезней не нашли

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В Новосибирской области зарегистрировали первый укус клеща

В Новосибирской области зарегистрировали первый на территории региона укус клеща. Женщина отдыхала на садовом участке в Ордынском районе на прошлой неделе.

— Зарегистрирован первый укус клеща на территории Новосибирской области — это посещение Ордынского района в окрестностях деревни Новый Шарап. Женщина обратилась в медорганизацию по поводу присасывания клеща. Его исследовали — не нашли вируса клещевого энцефалита и боррелиоза, — рассказал на оперативном совещании руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

В середине марта Роспотребнадзор Новосибирской области зарегистрировал первое в этом году сообщение об укусе клеща, но житель региона пострадал в Алтайском крае.

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