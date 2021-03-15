Жителя Новосибирской области укусил первый клещ в этом году — мужчина отдыхал на Алтае

Роспотребнадзор Новосибирской области зарегистрировал первое в этом году сообщение об укусе клеща. Сейчас в регионе готовятся к эпидемиологическому сезону.



— Что касается клещевых инфекций. 11 марта зарегистрировано первое обращение с укусом клеща жителя Новосибирской области. Он выезжал на отдых в Горный Алтай, где получил укус, — рассказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов во время совещания в правительстве региона сегодня, 15 марта.

Он отметил, что начало сезона клещевых инфекций — 1 апреля.