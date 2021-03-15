Жителя Новосибирской области укусил первый клещ в этом году — мужчина отдыхал на Алтае

В Новосибирской области зарегистрировали первое обращение с укусом клеща
Роспотребнадзор Новосибирской области зарегистрировал первое в этом году сообщение об укусе клеща. Сейчас в регионе готовятся к эпидемиологическому сезону.
— Что касается клещевых инфекций. 11 марта зарегистрировано первое обращение с укусом клеща жителя Новосибирской области. Он выезжал на отдых в Горный Алтай, где получил укус, — рассказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов во время совещания в правительстве региона сегодня, 15 марта.
Он отметил, что начало сезона клещевых инфекций — 1 апреля.
— Надо усилить информационную работу по противоклещевым мероприятиям, потому что даже я забыл, что у нас такие клещи морозостойкие, что в марте начинают кусаться, — сказал губернатор НСО Андрей Травников.
Он поручил заранее подготовиться к обработке парков, городских лесов и кладбищ.
НГС публиковал подробный материал о вакцинации от клещевого энцефалита, опасных районах Новосибирской области и мерах профилактики заболевания.