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К сезону клещевого энцефалита начали готовиться в Новосибирской области — в прошлом году от болезни умерли двое

Всего за 2021 год заболели 73 человека

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Двое из заболевших от укуса клеща в прошлом году скончались

Двое из заболевших от укуса клеща в прошлом году скончались

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В Новосибирской области вакцинируют жителей от клещевого энцефалита и готовятся к новому сезону.

— Активно проводятся подготовительные работы по подготовке к эпидсезону клещевых инфекций. Уточняются планы мероприятий, в том числе проведение акарицидных обработок и их финансирование. Кроме того, активно проводится вакцинация населения, — сообщил сегодня на оперативном совещании при губернаторе глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов.

В прошлом году клещевым энцефалитом заболели 73 человека, двое из заболевших скончались, отметила глава новосибирского ведомства

Ранее НГС собрал пять реальных историй людей, которые заразились клещевым энцефалитом. Они годами борются за жизнь, переболев им, но кого-то болезнь лишила жизни.

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