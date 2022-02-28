К сезону клещевого энцефалита начали готовиться в Новосибирской области — в прошлом году от болезни умерли двое

В Новосибирской области вакцинируют жителей от клещевого энцефалита и готовятся к новому сезону.
— Активно проводятся подготовительные работы по подготовке к эпидсезону клещевых инфекций. Уточняются планы мероприятий, в том числе проведение акарицидных обработок и их финансирование. Кроме того, активно проводится вакцинация населения, — сообщил сегодня на оперативном совещании при губернаторе глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов.
В прошлом году клещевым энцефалитом заболели 73 человека, двое из заболевших скончались, отметила глава новосибирского ведомства
Ранее НГС собрал пять реальных историй людей, которые заразились клещевым энцефалитом. Они годами борются за жизнь, переболев им, но кого-то болезнь лишила жизни.