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Тема дня26-летняя девушка умерла от ковида
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Только три ковидных госпиталя решили оставить в Новосибирске

Остальные ковидарии вернутся к привычному профилю работы

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Ковидные госпитали перепрофилируют обратно

Ковидные госпитали перепрофилируют обратно

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В Новосибирске ковидные госпитали возвращают к основному профилю работы. Коронавирусом будут заниматься три медучреждения.

— Мы сохраним после перепрофилирования три медицинские организации — больница № 12, первая инфекционная больница и клиническая больница № 11 будут продолжать работать по ковиду, — сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения Константин Хальзов.

Согласно последним данным оперштаба на 17 марта, в Новосибирской области 26-летняя девушка умерла от ковида. За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 458 человек. Всего за время пандемии зарегистрировано 246 977 случаев коронавируса.

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