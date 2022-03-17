Только три ковидных госпиталя решили оставить в Новосибирске

В Новосибирске ковидные госпитали возвращают к основному профилю работы. Коронавирусом будут заниматься три медучреждения.
— Мы сохраним после перепрофилирования три медицинские организации — больница № 12, первая инфекционная больница и клиническая больница № 11 будут продолжать работать по ковиду, — сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения Константин Хальзов.
Согласно последним данным оперштаба на 17 марта, в Новосибирской области 26-летняя девушка умерла от ковида. За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 458 человек. Всего за время пандемии зарегистрировано 246 977 случаев коронавируса.