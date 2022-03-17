26-летняя девушка умерла от ковида в Новосибирской области

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 458 человек, скончались 12 пациентов.
— На утро 17 марта в регионе зарегистрированы
Всего в регионе от ковида скончались 5220 заболевших.
В больницах находятся 1711 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежит 201 пациент, из них 28 — на искусственной вентиляции легких.
Накануне оперштаб сообщил, что в регионе от коронавируса умерла
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал отмену масочного режима. Он дал поручение оперативному штабу и региональному Роспотребнадзору о подготовке такого решения.