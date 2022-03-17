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26-летняя девушка умерла от ковида в Новосибирской области

В реанимациях области находится 201 пациент

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В больницах находится 1711 пациентов с ковидом и подозрением на него

В больницах находится 1711 пациентов с ковидом и подозрением на него

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В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 458 человек, скончались 12 пациентов.

— На утро 17 марта в регионе зарегистрированы 246 977 случаев коронавируса, 458 — за сутки, в том числе — у 35 610 детей, 112 — за сутки. 225 733 пациента полностью выздоровели, 346 — за сутки. Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 67, 68, 73, 96 лет и женщины в возрасте 26, 68 лет, 81 года, 83, 84, 86, 86, 88 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 5220 заболевших.

В больницах находятся 1711 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежит 201 пациент, из них 28 — на искусственной вентиляции легких.

СЮЖЕТ

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Накануне оперштаб сообщил, что в регионе от коронавируса умерла 48-летняя женщина.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал отмену масочного режима. Он дал поручение оперативному штабу и региональному Роспотребнадзору о подготовке такого решения.

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