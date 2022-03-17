26-летняя девушка умерла от ковида в Новосибирской области

Накануне оперштаб сообщил, что в регионе от коронавируса умерла 48-летняя женщина.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал отмену масочного режима. Он дал поручение оперативному штабу и региональному Роспотребнадзору о подготовке такого решения.