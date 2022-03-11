«Ковидная волна наконец-то прошла»: плановую помощь и диспансеризацию возобновили в Новосибирской области

В Новосибирской области возобновили плановую помощь и диспансеризацию в больницах. Как сообщили в поликлинике
Пациенты приходят по предварительной записи с 8 утра до 8 вечера и могут пройти ее в течение одного дня. Как отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, любой житель области может записаться на диспансеризацию по номеру 122, через портал «Госуслуги» или обратившись в поликлинику.
— Для нас открытие плановой работы отделения профилактики — это очень важно. Это значит, что ковидная волна наконец-то прошла. Работа в ковидную волну перестраивает нашу работу существенно, — сообщил главный врач поликлиники
По словам замминистра, чаще всего в ходе диспансеризации выявляют сердечно-сосудистые патологии:
— По-прежнему лидирует выявление артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Это наиболее важно, потому что приходят на диспансеризацию, не зная о своем повышенном артериальном давлении и о рисках будущего возможного инфаркта и инсульта.
На втором месте стоит выявление ожирения и проблем с эндокринной системой. Новосибирские специалисты стали замечать, что всё чаще встречается увеличение уровня сахара в крови.
— И, конечно, очень важно выявление на ранних стадиях онкозаболеваний. Нам, несмотря на приостановку плановой помощи, удалось увеличить процент выявления на первой и второй стадии, на уровне профилактики, — уточнила Елена Аксенова.
Она также добавила, что с прошлого года в Новосибирской области начали проводить углубленную диспансеризацию.
— Сейчас это наиболее актуально после очередной волны коронавирусной инфекции. Пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию, через 60 дней могут записаться на углубленную диспансеризацию, и есть возможность пройти полный перечень медицинского обслуживания, — рассказала заместитель министра здравоохранения.
В Новосибирской области не планируют отменять масочный режим из-за снижения заболеваемости. Об этом рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.