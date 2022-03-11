«Ковидная волна наконец-то прошла»: плановую помощь и диспансеризацию возобновили в Новосибирской области

В Новосибирской области возобновили плановую помощь и диспансеризацию в больницах. Как сообщили в поликлинике № 20 , проводить диспансеризацию начали с 1 марта. Напомним, ранее диспансеризация была приостановлена 29 января.



Пациенты приходят по предварительной записи с 8 утра до 8 вечера и могут пройти ее в течение одного дня. Как отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, любой житель области может записаться на диспансеризацию по номеру 122, через портал «Госуслуги» или обратившись в поликлинику.