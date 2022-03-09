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Заболеваемость ковидом сильно снизилась в Новосибирской области — отменят ли маски

За сутки коронавирус обнаружили у 1845 человек

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Губернатор поддержал предложение о сохранении масочного режима

Губернатор поддержал предложение о сохранении масочного режима

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В Новосибирской области не планируют отменять масочный режим из-за снижения заболеваемости. Об этом рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— Предлагаю те ограничительные мероприятия, которые действую на территории Новосибирской области, продолжать соблюдать, по крайней мере, масочный режим, дезинфекционный режим, — заявил глава ведомства на оперативном совещании 9 марта.

Губернатор Андрей Травников поддержал это решение. Он уточнил, что снятие ограничений, которое анонсировали ранее, остается в силе.

По словам министра здравоохранения НСО Константина Хальзова, за сутки ковид в регионе обнаружили у 1845 человек. В реанимации находятся 270 человек, из них 48 — на искусственной вентиляции легких.

Ранее власти сообщили, что с 15 марта в Новосибирской области снимут ограничения в работе учреждений культуры и спорта. Рассказываем, что изменится.

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