Заболеваемость ковидом сильно снизилась в Новосибирской области — отменят ли маски

В Новосибирской области не планируют отменять масочный режим из-за снижения заболеваемости. Об этом рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.
— Предлагаю те ограничительные мероприятия, которые действую на территории Новосибирской области, продолжать соблюдать, по крайней мере, масочный режим, дезинфекционный режим, — заявил глава ведомства на оперативном совещании 9 марта.
Губернатор Андрей Травников поддержал это решение. Он уточнил, что снятие ограничений, которое анонсировали ранее, остается в силе.
По словам министра здравоохранения НСО Константина Хальзова, за сутки ковид в регионе обнаружили у 1845 человек. В реанимации находятся 270 человек, из них 48 — на искусственной вентиляции легких.
Ранее власти сообщили, что с 15 марта в Новосибирской области снимут ограничения в работе учреждений культуры и спорта. Рассказываем, что изменится.