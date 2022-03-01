Отмена QR-кодов в новосибирском общепите ожидается на ближайших выходных

В Новосибирской области планируют отменить требование о предъявлении QR-кодов в общепите и учреждениях культуры. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства региона. Опубликован комментарий губернатора по этому поводу.
— Прогноз наших медиков оправдывается. На прошлой неделе и в начале этой заболеваемость ковидом и ОРВИ резко пошла вниз. Поэтому оперативный штаб продолжает готовить решения о снятии части ограничений, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Не потребуется предъявлять QR-коды при посещении: с
Документы правительство региона должно подписать на этой неделе.
СЮЖЕТ
— При этом напоминаю, что продолжают действовать требования санитарной безопасности. И не забывайте проходить ревакцинацию, — добавил Андрей Травников.
Возможное снятие ограничений губернатор анонсировал еще вчера. Также Андрей Травников оценил введение новых санкций против России.