Отмена QR-кодов в новосибирском общепите ожидается на ближайших выходных

В Новосибирской области планируют отменить требование о предъявлении QR-кодов в общепите и учреждениях культуры. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства региона. Опубликован комментарий губернатора по этому поводу.



— Прогноз наших медиков оправдывается. На прошлой неделе и в начале этой заболеваемость ковидом и ОРВИ резко пошла вниз. Поэтому оперативный штаб продолжает готовить решения о снятии части ограничений, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.