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Срочно6 марта хотят отменить QR-коды в общепите
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Отмена QR-кодов в новосибирском общепите ожидается на ближайших выходных

Документ о снятии этих ограничений должны принять на этой неделе

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Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области снижается

Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области снижается

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В Новосибирской области планируют отменить требование о предъявлении QR-кодов в общепите и учреждениях культуры. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства региона. Опубликован комментарий губернатора по этому поводу.

— Прогноз наших медиков оправдывается. На прошлой неделе и в начале этой заболеваемость ковидом и ОРВИ резко пошла вниз. Поэтому оперативный штаб продолжает готовить решения о снятии части ограничений, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Не потребуется предъявлять QR-коды при посещении: с 6 марта предприятий общественного питания, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров, с 15 марта объектов культуры и спорта.

Документы правительство региона должно подписать на этой неделе.

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— При этом напоминаю, что продолжают действовать требования санитарной безопасности. И не забывайте проходить ревакцинацию, — добавил Андрей Травников.

Возможное снятие ограничений губернатор анонсировал еще вчера. Также Андрей Травников оценил введение новых санкций против России.

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