Еще часть ковидных ограничений могут снять в Новосибирской области — в регионе снижается заболеваемость

Что происходит сейчас в стационарах? Какие симптомы у пациентов и какой их средний возраст? Есть ли новосибирцы, которые попали в больницу с подтвержденными ковидом второй раз за пандемию? Эти и другие не менее важные вопросы в прямом эфире НГС обсудили медицинский обозреватель и главный инфекционист Новосибирской области, главврач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова. Подробности — в нашем материале.