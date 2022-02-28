Еще часть ковидных ограничений могут снять в Новосибирской области — в регионе снижается заболеваемость

В Новосибирской области в течение недели снижается заболеваемость по коронавирусу. За сутки в регионе заболели 4047 человек. Губернатор региона Андрей Травников не исключил возможность снятия еще части ковидных ограничений.
— По коронавирусу у нас была первая неделя снижения заболевших, практически на 14%. Улучшились показатели. Коэффициент распространения — меньше единицы. Он — 0,92. Наибольшее количество заболевших в Новосибирске, — рассказал сегодня на оперативном совещании при губернаторе глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов. — Практически 99% — это симптомы ОРВИ.
Александр Щербатов обратился к губернатору с просьбой по-прежнему соблюдать все профилактические мероприятия, несмотря на стабилизацию по коронавирусу.
— Пятая волна пошла на спад, поэтому обоснованы были решения по снятию части ограничений. Мы будем следить за ситуацией и думать о дальнейших решениях о снятии отдельных ограничений. Но санитарные правила нужно строго соблюдать, — ответил на это губернатор.
СЮЖЕТ
Что происходит сейчас в стационарах? Какие симптомы у пациентов и какой их средний возраст? Есть ли новосибирцы, которые попали в больницу с подтвержденными ковидом второй раз за пандемию? Эти и другие не менее важные вопросы в прямом эфире НГС обсудили медицинский обозреватель и главный инфекционист Новосибирской области, главврач инфекционной больницы