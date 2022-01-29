На днях в Новосибирске вышел приказ министра здравоохранения Константина Хальзова «О сроке предоставления отдельных медицинских услуг жителям Новосибирской области». Согласно ему, городские поликлиники могут рассмотреть возможность перенести все плановые осмотры и диспансеризацию до марта из-за распространения коронавируса. Новосибирцы уже заметили в одной из поликлиник объявление об отмене плановых и диагностических приемов.
Приказ адресован главным врачам областных поликлиник и руководителям частных клиник. В частности, в нём министр предлагает рассмотреть возможность перенести все осмотры и диспансеризацию до 1 марта. Под исключение попадают лишь те взрослые и дети, которые идут на осмотр перед проведением профилактических прививок.
Также осмотр пациентов с ОРВИ просят проводить на дому. И, наконец, сроки оказания медпомощи по плану предлагают по возможности перенести тоже до 1 марта. В исключения входят пациенты с диагнозом «онкология».
Контроль за исполнением этого приказа возложили на заместителя министра Елену Аксенову.
Новосибирцы уже заметили в одной из городских поликлиник объявление об отмене всех плановых и диагностических приемов. Речь идет о детской поликлинике
— У людей возникает вопрос: а у нас дети теперь тоже болеют только коронавирусом? — написал в редакцию новосибирец, который поделился фотографией объявления.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу Минздрава НСО с просьбой прокомментировать этот приказ и уточнить, каких именно поликлиник коснется это изменение.
В последний раз плановую медпомощь в области останавливали в ноябре 2021 года.
На прошлой неделе из-за омикрона плановую помощь и осмотры остановили в Санкт-Петербурге.