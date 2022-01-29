На днях в Новосибирске вышел приказ министра здравоохранения Константина Хальзова «О сроке предоставления отдельных медицинских услуг жителям Новосибирской области». Согласно ему, городские поликлиники могут рассмотреть возможность перенести все плановые осмотры и диспансеризацию до марта из-за распространения коронавируса. Новосибирцы уже заметили в одной из поликлиник объявление об отмене плановых и диагностических приемов.

Приказ адресован главным врачам областных поликлиник и руководителям частных клиник. В частности, в нём министр предлагает рассмотреть возможность перенести все осмотры и диспансеризацию до 1 марта. Под исключение попадают лишь те взрослые и дети, которые идут на осмотр перед проведением профилактических прививок.