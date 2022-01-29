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Минздрав НСО рекомендовал поликлиникам отменить осмотры и перенести плановую помощь. Где это уже работает?

Приказ опубликовали на сайте правовой информации

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Кое-где новосибирцы уже заметили объявления об отмене профосмотров и плановых приемов до марта

Кое-где новосибирцы уже заметили объявления об отмене профосмотров и плановых приемов до марта

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На днях в Новосибирске вышел приказ министра здравоохранения Константина Хальзова «О сроке предоставления отдельных медицинских услуг жителям Новосибирской области». Согласно ему, городские поликлиники могут рассмотреть возможность перенести все плановые осмотры и диспансеризацию до марта из-за распространения коронавируса. Новосибирцы уже заметили в одной из поликлиник объявление об отмене плановых и диагностических приемов.

Приказ адресован главным врачам областных поликлиник и руководителям частных клиник. В частности, в нём министр предлагает рассмотреть возможность перенести все осмотры и диспансеризацию до 1 марта. Под исключение попадают лишь те взрослые и дети, которые идут на осмотр перед проведением профилактических прививок.

Также осмотр пациентов с ОРВИ просят проводить на дому. И, наконец, сроки оказания медпомощи по плану предлагают по возможности перенести тоже до 1 марта. В исключения входят пациенты с диагнозом «онкология».

Контроль за исполнением этого приказа возложили на заместителя министра Елену Аксенову.

Новосибирцы уже заметили в одной из городских поликлиник объявление об отмене всех плановых и диагностических приемов. Речь идет о детской поликлинике № 22 на улице Зорге, 47а.

Такое объявление заметили новосибирцы в поликлинике <nobr class="_">№ 22</nobr>

Такое объявление заметили новосибирцы в поликлинике № 22

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— У людей возникает вопрос: а у нас дети теперь тоже болеют только коронавирусом? — написал в редакцию новосибирец, который поделился фотографией объявления.

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу Минздрава НСО с просьбой прокомментировать этот приказ и уточнить, каких именно поликлиник коснется это изменение.

В последний раз плановую медпомощь в области останавливали в ноябре 2021 года.

На прошлой неделе из-за омикрона плановую помощь и осмотры остановили в Санкт-Петербурге.

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