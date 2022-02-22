«Уволили подло». Фельдшерам скорой, которые рассказали о переработках и низкой зарплате, вручили приказ об увольнении

— Если бы не продукты с огорода, мы бы, наверное, не вытянули, — признается Разяпов.



Но низкая зарплата при высоких переработках — это не всё. По словам медиков, станция испытывает дефицит в элементарных вещах. Даже шкафчики для вещей приносили в разное время сами работники, а водители бригад долгие годы работали без формы. Порой, когда те заходили в здание, диспетчеры их не узнавали и пытались прогнать. На просьбы и жалобы начальство отвечало просто: «Денег нет».



После начала пандемии коронавируса в 2020 году нагрузка на медиков выросла многократно. Вызовы участились, риски повысились, фельдшеры вынуждены были работать в герметичных костюмах даже летом, когда температура достигала почти 40 градусов жары. Медикам полагались надбавки, но их пришлось добиваться через суд.



— За каждую копейку приходится биться, устраивать собрания, — объясняет Разяпов. — Говоришь, просишь, отвечают, что денег нет. Начинаешь требовать, говорят: «Ты просто не хочешь работать».

«Итальянская забастовка»

В начале 2022 года терпение ишимбайских фельдшеров лопнуло. Они опубликовали видеообращение, в котором рассказали, в каких условиях вынуждены работать, и сформулировали простые требования к руководству: либо повышайте зарплату, либо увеличивайте штат, чтобы не было нужды в переработках, либо они больше не будут работать в неукомплектованных бригадах и брать дополнительные смены. В общем, как они сами сказали в ролике, объявили «итальянскую забастовку».



«Итальянская забастовка» — форма протеста, при которой сотрудники предприятия исполняют обязанности исключительно по служебным предписаниям, инструкциям и нормативам. То есть это работа строго по правилам, что на практике существенно снижает производительность и демонстрирует их абсурдность или несправедливость.



Правда, позже внесли поправки: согласились работать по одному и дали личное обещание главе Ишимбайского района Азату Ишемгулову. Чиновник побывал на станции и обещал помочь — чем сможет, поскольку здравоохранение не входит в компетенции городской администрации. Ограничилось лишь тем, что в здании скорой установили бойлер для нагревания воды.



— Если бы мы отказались работать в бригаде по одному фельдшеру, мы бы тогда точно не смогли бы объехать все вызовы. А ведь людям нужна помощь, — объясняет Рамиль Разяпов.