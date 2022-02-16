«Это эффект от прививок»: губернатор Андрей Травников рассказал, как перенес ковид

Сегодня, 16 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, как перенес коронавирусную инфекцию. О заболевании стало известно 9 февраля, на работу он вышел 14 февраля.
— На прошлой неделе переболел, переболел легко. Больничный закрыл на пятый день. Один день температура была. Я думаю, что это эффект от прививок. Если бы не обязательное требование находиться на самоизоляции, можно было бы и на работу выйти, — сообщил глава региона в эфире программы «Вести Новосибирск».
Сегодня глава региона, министр здравоохранения НСО Константин Хальзов и руководитель станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич отвечают на вопросы о пятой волне ковида. Мы собираем всё самое интересное с их выступления в нашей онлайн-трансляции.