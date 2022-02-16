Когда снимут ограничения и прекратится рост заболеваемости: губернатор и врачи — о пятой волне ковида

Об ограничительных мерах.
— Самые жесткие были в первую волну. В эту мы ввели массовый карантин в школах, потому что омикрон заражает детей, — рассказал губернатор НСО. — Еще в 2019 году мы вводили карантины в школах при 10% заболеваемости при ОРВИ и гриппе.
При дистанте нагрузка на детское здравоохранение сразу начала снижаться.
— Экономика новосибирская пандемию пережила. Еще в 2021 года с марта увидели не просто восстановительный рост, а увеличение, — отметил Андрей Травников. — Это нашло отражение на доходах бюджета. Рост — 28%. Это определенный отскок от замороженных цифр 2020 года, но это все равно значительный рост.
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Ученый Сергей Седых — о пятой волне.
— Омикрон произошел не от дельты. Заражает он эффективнее и больше людей, и количество тяжело заболевших и умерших значительно меньше. Переносится он значительно легче. Вакцинация так же, как и в случае с другими штаммами, защищает от тяжелого течения заболевания. В 23 раза снижается вероятность тяжелого протекания болезни при вакцинации, — отметил ученый. — Мы, похоже, скоро перевалим за максимум. Бесконечно рост не может быть. В ближайшие дни начнется постепенный спад, он будет не такой резкий, как рост. Наверное, к середине марта мы волну пройдем.
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Про работу скорой помощи.
— Настроение, как всегда, боевое. Люди, которые пришли на скорую помощь, понимают, что они пришли на первый рубеж. Конечно, эта волна затронула и нас. Эта волна характеризуется более легким течением, и требуется меньше госпитализаций, но они обращаются в скорую помощь. Люди, конечно, боятся повышения температуры. Но в большинстве случаев после визита врача остаются лечиться дома, — рассказал главный врач «Станции скорой медицинской помощи» Александр Балабушевич. — Мы готовились заранее — подготовили дополнительные диспетчерские места на 03.
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Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов — о работе в пятую волну.
— Мы основывались на предыдущем опыте и понимали, что коснется первичного звена. В пятой волне чуть заранее приняли решение об отмене плановой госпитализации и помощи. Узких специалистов перевели в работу ковидных бригад. Их было 339, — объяснил министр здравоохранения. — Большая работа была проведена с медуниверситетом и медколледжем. Привлекали волонтеров. Мы долго готовились и переформатировали работу call-центров. И сейчас имеем модель, о которой мечтали. Сейчас 210 рабочих мест. Во вторую волну мы потеряли много звонков первичных. Сейчас мы приняли 100% звонков и отработали их.
За 1,5 месяца выявили 38% заболевших коронавирусом.
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Как работает система здравоохранения НСО.
— Первая неделя февраля — режим чрезвычайной нагрузки. В пятую волну основной вал приняли работники поликлиник. Более 5% жителей в первую неделю обратились к медикам, — отметил губернатор. — Достаточно умеренное количество госпитализаций.
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Как губернатор болел ковидом?
— Один день температура была. Особых симптомов не было. Я думаю, что это эффект от прививок, — рассказал губернатор.
Больничный занял 5 дней.
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