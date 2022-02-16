Когда снимут ограничения и прекратится рост заболеваемости: губернатор и врачи — о пятой волне ковида

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вместе с экспертами сегодня, 16 февраля , расскажет о пятой волне ковида.

Когда заболеваемость выйдет на плато и начнет снижаться? Почему решили отменять дистант? Какие ограничения снимут в первую очередь?

Вместе с губернатором на эти вопросы ответит министр здравоохранения региона Константин Хальзов, министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь и главный врач «Станции скорой медицинской помощи» Александр Балабушевич.

Эфир пройдет на канале «Вести Новосибирск» в 09:00.

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Эфир начался.