Почти 5 тысяч новосибирцев заразились коронавирусом за сутки

4871 случай коронавируса выявили в Новосибирской области за сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.
— На утро 11 февраля в регионе зарегистрирован
Скончались 6 человек: женщины в возрасте 56, 71, 72, 81, 70, 60 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 4761 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3610 пациентов, в том числе 179 детей. В отделениях реанимации находятся 288 человек. На ИВЛ — 41 пациент.
Ежедневно количество новых случаев ковида в регионе растет. Вчера из-за этого под коронавирусный госпиталь перепрофилировали еще одну больницу.