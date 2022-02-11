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Почти 5 тысяч новосибирцев заразились коронавирусом за сутки

Среди них 868 детей

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В отделениях реанимации находятся <nobr class="_">288 человек</nobr>. На ИВЛ — <nobr class="_">41 пациент</nobr>

В отделениях реанимации находятся 288 человек. На ИВЛ — 41 пациент

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4871 случай коронавируса выявили в Новосибирской области за сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.


— На утро 11 февраля в регионе зарегистрирован 133 271 случай коронавируса (+4871 за сутки), в том числе у 17 565 детей (+868). 79 440 пациентов выздоровели (+491 за сутки), — указано в сообщении.

Скончались 6 человек: женщины в возрасте 56, 71, 72, 81, 70, 60 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 4761 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3610 пациентов, в том числе 179 детей. В отделениях реанимации находятся 288 человек. На ИВЛ — 41 пациент.

Ежедневно количество новых случаев ковида в регионе растет. Вчера из-за этого под коронавирусный госпиталь перепрофилировали еще одну больницу.

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медицинакоронавирус в Новосибирскековид
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