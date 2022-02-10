Обскую городскую больницу перепрофилируют под ковидный госпиталь

С понедельника, 14 февраля, Обская центральная городская больница начнет работу как коронавирусный госпиталь.
Об этом на встрече с журналистами сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.
Решение приняли из-за роста заболеваемости — только сегодня коронавирус обнаружили у 4394 человек, скончались 9 пациентов. Накануне в городе зарегистрировали новых 3978 случаев.
— К понедельнику готовится для приема больных Обская городская больница. Она будет принимать больных с подтвержденным коронавирусом и больных из стационаров на долечивание, — сказала Аксенова.
В больнице выделят 200 коек.
Сегодня также начал работу ковидный госпиталь в Городской больнице № 3 на ОбьГЭСе. Решение о его перепрофилировании приняли в понедельник.