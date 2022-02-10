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Обскую городскую больницу перепрофилируют под ковидный госпиталь

Решение приняли из-за роста заболеваемости COVID-19

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Для ковидных больных выделят 200 коек

Для ковидных больных выделят 200 коек

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С понедельника, 14 февраля, Обская центральная городская больница начнет работу как коронавирусный госпиталь.

Об этом на встрече с журналистами сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Решение приняли из-за роста заболеваемости — только сегодня коронавирус обнаружили у 4394 человек, скончались 9 пациентов. Накануне в городе зарегистрировали новых 3978 случаев.

— К понедельнику готовится для приема больных Обская городская больница. Она будет принимать больных с подтвержденным коронавирусом и больных из стационаров на долечивание, — сказала Аксенова.

В больнице выделят 200 коек.

Сегодня также начал работу ковидный госпиталь в Городской больнице № 3 на ОбьГЭСе. Решение о его перепрофилировании приняли в понедельник.

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коронавирус в Новосибирскековид
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