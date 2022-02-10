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Тема дняБолее 4000 тысяч случаев ковида за сутки в НСО
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Перевалило за 4000 в сутки: оперштаб опубликовал свежую ковидную статистику по НСО

В регионе скончались еще 9 человек

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В больницах находятся 3496 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на него

В больницах находятся 3496 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на него

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В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 4394 человек, скончались 9 пациентов. Накануне в городе зарегистрировали новых 3978 случаев.

— По данным оперативного штаба, на утро 10 февраля в регионе зарегистрировано 128 400 случаев коронавируса, 4394 — за сутки, в том числе — у 16 697 детей, 857 — за сутки. 78 949 пациентов выписаны с выздоровлением, 487 — за сутки, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Скончались за сутки мужчины в возрасте 60, 63, 67, 78 лет и женщины в возрасте 53, 59, 65, 72, 78 лет.

Всего в регионе от ковида за период пандемии, по данным оперштаба, скончались 4755 человек.

В больницах находятся 3496 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 290 пациентов, из них 53 — на искусственной вентиляции легких.

СЮЖЕТ

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Накануне, 9 февраля, стало известно, что губернатор Новосибирской области заразился коронавирусом. Он опубликовал результаты теста на своей странице в соцсетях. Также председателя СО РАН Валентина Пармона госпитализировали с ковидом.

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