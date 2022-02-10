Перевалило за 4000 в сутки: оперштаб опубликовал свежую ковидную статистику по НСО

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 4394 человек, скончались 9 пациентов. Накануне в городе зарегистрировали новых 3978 случаев.
— По данным оперативного штаба, на утро 10 февраля в регионе зарегистрировано
Скончались за сутки мужчины в возрасте 60, 63, 67, 78 лет и женщины в возрасте 53, 59, 65, 72, 78 лет.
Всего в регионе от ковида за период пандемии, по данным оперштаба, скончались 4755 человек.
В больницах находятся 3496 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 290 пациентов, из них 53 — на искусственной вентиляции легких.
Накануне, 9 февраля, стало известно, что губернатор Новосибирской области заразился коронавирусом. Он опубликовал результаты теста на своей странице в соцсетях. Также председателя СО РАН Валентина Пармона госпитализировали с ковидом.