Онколог рассказал, что в России сотни тысяч больных раком не знают о диагнозе из-за пандемии

За 2020 год в России, по прогнозам онкологов, должны были выявить 661 тысячу случаев злокачественных опухолей. Но особые условия работы поликлиник и больниц, страх заразиться ковидом привели к тому, что врачи недосчитались
Цифры недоучета — это рак, который никуда не делся. Он в любом случае себя проявит, но на более поздних стадиях, когда вылечить, продлить жизнь станет значительно сложнее. Уже по статистике видно, что провал в 2020 году отразился на количестве больных в первые
— У нас в стране по итогам 2020 года — дефицит выявляемости злокачественных опухолей, — объяснил «Доктору Питеру» президент Противоракового общества России, профессор Давид Заридзе. — В
Давид Заридзе — президент Противоракового общества России, заведующий отделом клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им.
Промедление опасно
Есть некоторые формы рака, для которых промедление в год или два может быть фатальным.
— Наиболее опасный в смысле задержки — рак легкого: минус 8780 случаев в 2020 году, — приводит цифры статистики Давид Георгиевич. — С точки зрения того, что быстрее всего прогрессирует: это
Конечно, самая опасная ситуация — по раку легкого, но длительное оттягивание начала лечения других видов рака тоже недопустимо.
— Рака кожи недосчитались
Поймать рак на ранней стадии — почти синоним успешного лечения для всех видов рака. Это касается не только меланомы.
— Рак поджелудочной железы — очень тяжелое заболевание, очень трудно поддается лечению, но при этом
Своевременный скрининг
Недоучет — это проблема не только России. К сожалению, она распространена по всему миру. В Италии рак стали обнаруживать на более поздних стадиях, это приводит к более позднему началу лечения и менее позитивным результатам.
— Давайте не будем обвинять в этой ситуации локдауны и ограничения, — сразу предупреждает Давид Заридзе. — Локдауны — правильная и адекватная реакция на пандемию. Да, недоучет с этим связан, но локдауны вводили из-за необходимости, в тот момент ковид был приоритетнее. Надо знать, что есть проблема и что с ней необходимо разбираться.
Онколог предлагает сосредоточиться на следующих моментах:
- адекватно информировать людей, что, если есть жалобы, необходимо обращаться к врачу;
- создать адекватные и комфортные условия в поликлиниках, чтобы не было очередей, а пациентов не разворачивали без оказания помощи;
- восстановить скрининговые программы.
— Но не все туда включать, а только те формы скрининга, которые рекомендует ВОЗ, — подчеркивает профессор Заридзе. — Все они адекватные, правильные и научно обоснованные.
Онколог приводит в пример Голландию. В стране в самом начале пандемии ковида увидели проблему с недиагностированным раком и исправили ситуацию. Восстановили скрининговые программы, обратились к людям с просьбой не затягивать обращение к врачам.
— Конечно, Голландия — маленькое государство, но мы должны понимать, в каком направлении двигаться, — считает Давид Заридзе.
Нужны деньги и кадры
Наплыв злокачественных опухолей ожидают к 2023 году. Первые признаки, что он будет, появились уже в
— Мы должны подготовиться к ситуации, для этого нужны кадры, деньги, возможности, — уверен Давид Заридзе. — Вопрос не в диспансеризации, это другая история. Диспансеризация подразумевает оценку здоровья здорового населения. В случае, когда появляются жалобы, надо идти к врачу, в поликлинику, амбулаторию. Надеюсь, что грамотных врачей всё же большинство. И что организаторы здравоохранения, сотрудники ведомств, министерств в курсе проблемы. Ковид рано или поздно уйдет, а мы останемся со злокачественными опухолями, с ухудшенной ситуацией. Смертность от рака в России снижалась, включая
Вопрос стоит остро, в том числе и с финансовой стороны. Ведь больные на более поздних стадиях требуют более сложного и дорогого лечения.
СЮЖЕТ
— И это надо принять во внимание при планировании финансирования на будущий год на лечение и профилактику онкологических больных, — уверен Давид Георгиевич. — Всё это большой стресс и давление на систему здравоохранения, на систему онкологической помощи.
Не надо искать виноватых. Таких нет. Надо адекватно оценивать ситуацию и эффективно на нее реагировать.