7 февраля понедельник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 2/10
usd 76.05
eur 87.12
Тема дняРоскошный особняк в Кудряшах
Все новости
Все новости

Ковидная статистика в России: 171 тысяча человек заболели, 10 тысяч — госпитализированы

Последние данные от федерального оперштаба

259
3Обсудить

Поделиться

Под наблюдением врачей находятся больше 5 миллионов человек с подтвержденным ковидом

Под наблюдением врачей находятся больше 5 миллионов человек с подтвержденным ковидом

Поделиться

За минувшие сутки в России выявили еще 171 905 случаев заболевания коронавирусом. 10 843 человека госпитализированы, 55 683 — выздоровели, еще 609 человек спасти не удалось. Такие данные публикует федеральный оперативный штаб. С начала пандемии в стране, по официальным данным, коронавирусную инфекцию выявили у 12 982 023 человек, в данный момент под наблюдением медиков находится 5025 661 россиянин.

С 6 февраля действуют новые правила для переболевших и контактных: первым больше не обязательно сдавать повторный ПЦР-тест, если с момента болезни прошло более 7 дней и симптомы ковида отсутствуют. Вторым можно не уходить на самоизоляцию — в условиях омикрона эта ограничительная мера уже не актуальна, подчеркивают в оперштабе.

Все правила можно почитать по этой ссылке. Если вы все-таки заболели ковидом — почитайте памятку Минздрава о том, как вызвать врача и чем лечиться при определенных симптомах. Мы также рассказывали, кому и в каком случае необходимо оформлять больничный.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусная инфекцияпандемия коронавирусаомикронпятая волна ковида
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter