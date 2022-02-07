Ковидная статистика в России: 171 тысяча человек заболели, 10 тысяч — госпитализированы

За минувшие сутки в России выявили еще
С 6 февраля действуют новые правила для переболевших и контактных: первым больше не обязательно сдавать повторный ПЦР-тест, если с момента болезни прошло более 7 дней и симптомы ковида отсутствуют. Вторым можно не уходить на самоизоляцию — в условиях омикрона эта ограничительная мера уже не актуальна, подчеркивают в оперштабе.
Все правила можно почитать по этой ссылке. Если вы все-таки заболели ковидом — почитайте памятку Минздрава о том, как вызвать врача и чем лечиться при определенных симптомах. Мы также рассказывали, кому и в каком случае необходимо оформлять больничный.