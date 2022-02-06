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За сутки коронавирусную инфекцию в России подтвердили у 180 тысяч человек — это снова антирекорд

Контактировавшим с больными официально отменили самоизоляцию

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С начала пандемии коронавирусную инфекцию официально подтвердили у 12,8 млн человек

С начала пандемии коронавирусную инфекцию официально подтвердили у 12,8 млн человек

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией по России продолжает расти. За последний день заболел 180 071 человек, госпитализированы 12 749 человек. 661 человек скончался, выздоровело за сутки 59 583 человека, передает федеральный оперштаб. Под медицинским наблюдением остаются 4 785 879 человек.

За последнюю неделю коллективный иммунитет у россиян снизился с 64,4% до 64,1%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это связано с ослаблением индивидуального иммунитета к ковиду.

— Снижение уровня коллективного иммунитета происходит из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами, — объяснила Татьяна Голикова. — Мы по-прежнему рекомендуем сделать прививку, чтобы не создавать риски с точки зрения возможных осложнений от ковида.

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При этом вчера в России официально отменили самоизоляцию для лиц, контактировавших с заболевшими ковидом. Заболевшим коронавирусом Минздрав рекомендует оставаться дома и не заниматься ненужным самолечением. Почитайте нашу памятку в картинках о том, как правильно перенести болезнь.

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