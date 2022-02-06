За сутки коронавирусную инфекцию в России подтвердили у 180 тысяч человек — это снова антирекорд

Заболеваемость коронавирусной инфекцией по России продолжает расти. За последний день заболел
За последнюю неделю коллективный иммунитет у россиян снизился с 64,4% до 64,1%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это связано с ослаблением индивидуального иммунитета к ковиду.
— Снижение уровня коллективного иммунитета происходит из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами, — объяснила Татьяна Голикова. — Мы по-прежнему рекомендуем сделать прививку, чтобы не создавать риски с точки зрения возможных осложнений от ковида.
СЮЖЕТ
При этом вчера в России официально отменили самоизоляцию для лиц, контактировавших с заболевшими ковидом. Заболевшим коронавирусом Минздрав рекомендует оставаться дома и не заниматься ненужным самолечением. Почитайте нашу памятку в картинках о том, как правильно перенести болезнь.