За сутки коронавирусную инфекцию в России подтвердили у 180 тысяч человек — это снова антирекорд

При этом вчера в России официально отменили самоизоляцию для лиц, контактировавших с заболевшими ковидом. Заболевшим коронавирусом Минздрав рекомендует оставаться дома и не заниматься ненужным самолечением. Почитайте нашу памятку в картинках о том, как правильно перенести болезнь.