В России отменят карантин для контактировавших с ковидными больными

Карантинные ограничения для тех, кто контактировал с больными ковидом, можно будет отменить в ближайшее время. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 3 февраля. На мероприятии ему задали вопрос о том, не будет ли в ближайшее время локдаунов, и президент заявил, что обсуждал этот вопрос накануне с председателем Правительства Михаилом Мишустиным.
— Нет у Правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения, — сказал Путин. — Напротив, имея в виду особенность течения болезни, связанную с омикроном, новым штаммом, есть предложение. По-моему, совсем недавно Татьяна Алексеевна Голикова обсуждала этот вопрос с работодателями и профсоюзами. Есть определенные опасения и у работодателей, и у профсоюзов, потому что в одном случае работодатели хотят обеспечить себе наличие рабочих рук, а профсоюзы тоже обеспокоены тем, чтобы люди получали полноценную заработную плату. Общий вывод такой: даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что тем более никаких локдаунов не намечается.
Аналогичное заявление сегодня сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» она сказала, что карантин для контактных лиц с больными коронавирусом при омикроне теряет смысл из-за особенностей штамма. По словам Поповой, сейчас ведется работа над оформлением документов для его отмены.
Врач-иммунолог Владимир Болибок поставил под сомнение такое правило.
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— Я считаю, что они погорячились. Не забывайте, что омикрон — прорывной, он преодолевает постпрививочный иммунитет, и у него резко сократился инкубационный период, — рассказал MSK1.RU Болибок. — Люди только вчера с кем-то проконтактировали, уже сегодня заболели и сами стали вирусовыделителями.