В России отменят карантин для контактировавших с ковидными больными

— Я считаю, что они погорячились. Не забывайте, что омикрон — прорывной, он преодолевает постпрививочный иммунитет, и у него резко сократился инкубационный период, — рассказал MSK1.RU Болибок. — Люди только вчера с кем-то проконтактировали, уже сегодня заболели и сами стали вирусовыделителями.

