16 тысяч новосибирцев проверили после перенесенного ковида — какие болезни у них нашли?

В Новосибирской области почти у 28% людей, которые прошли углубленную диспансеризацию, выявили постковидный синдром. Также у них обнаружили болезни кровообращения, органов дыхания, проблемы с липидным обменом.
Углубленную диспансеризацию проходили те, кто переболел ковидом. Среди них были люди с одним или несколькими хроническими заболеваниями. Всего ее прошли
— По впервые выявленным заболеваниям: почти 6000 выявлено. На первом месте — 28% имеют постковидный синдром. Это могут быть проявления астении, усталость, одышка, обострение хронических заболеваний. Впервые было выявлено заболевание системы кровообращения — 345 случаев, 37 случаев сахарного диабета, нарушение обмена холестерина — 629 случаев, болезнь органов дыхания — 168 случаев, — рассказала сегодня,
После углубленной диспансеризации 556 жителей региона отправили на медицинскую реабилитацию.
Всего диспансеризацию в регионе прошли
На прошлой неделе стало известно, что у жителей Новосибирской области обнаружили новый штамм коронавируса — омикрон. Одним из первых им заразился главный редактор NGS.RU Андрей Затирко. Он рассказал в колонке, как протекает это заболевание.