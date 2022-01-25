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16 тысяч новосибирцев проверили после перенесенного ковида — какие болезни у них нашли?

Результаты показала углубленная диспансеризация

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У многих новосибирцев во время диспансеризации впервые выявили хронические заболевания

У многих новосибирцев во время диспансеризации впервые выявили хронические заболевания

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В Новосибирской области почти у 28% людей, которые прошли углубленную диспансеризацию, выявили постковидный синдром. Также у них обнаружили болезни кровообращения, органов дыхания, проблемы с липидным обменом.

Углубленную диспансеризацию проходили те, кто переболел ковидом. Среди них были люди с одним или несколькими хроническими заболеваниями. Всего ее прошли 16 650 человек.

— По впервые выявленным заболеваниям: почти 6000 выявлено. На первом месте — 28% имеют постковидный синдром. Это могут быть проявления астении, усталость, одышка, обострение хронических заболеваний. Впервые было выявлено заболевание системы кровообращения — 345 случаев, 37 случаев сахарного диабета, нарушение обмена холестерина — 629 случаев, болезнь органов дыхания — 168 случаев, — рассказала сегодня, 25 января, руководитель Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Фомичева во время пресс-конференции в агентстве ТАСС.

После углубленной диспансеризации 556 жителей региона отправили на медицинскую реабилитацию.

Всего диспансеризацию в регионе прошли 421 000 человек. У 35 253 впервые выявили заболевания. На первом месте среди них — болезни системы и органов кровообращения, за ними следуют сахарный диабет и болезни органов дыхания.

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